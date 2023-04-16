YSK geçici listeyi yayımladı... 24 siyasi parti 152 bağımsız milletvekili

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YSK’dan yapılan açıklama özetle şöyle: “24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kura çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına, adı geçen 24 siyasi parti ile152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dahil olduğuna, karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına, geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce kurulumuzun www.YSK.gov.tr adresinde yayınlanmasına, 15.04.2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”