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YSK 18 adaydan 11'ini ilan etti

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#YSK#Sinan Oğan#Muharrem İnce
YSK 18 adaydan 11ini ilan etti
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Mayıs’taki seçimde 100 bin imza ile seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi başvurdu.

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YSK 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti. Seçmenler tarafından aday gösterilmek üzere başvuru yapan 18 kişi şöyle: Selami Karagöz, Hilmi Özden, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Hürrem Ayaz, Tevkif Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Duran Güveninir, Muhammed Ali Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan. Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz’ın başvuruları “müracaatlarını bizzat kurula yapmadıkları” için reddedildi.

ERBAKAN’DA EKSİK EVRAK

İrfan Uzun, Davut Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Tevkif Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz’ün başvurularında eksik evrak tespit edildi. Erbakan’ın eksik belgeleri dün teslim edildi.
YSK, dün akşam başvuruları kabul edilen adayları Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal olarak ilan etti.

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#YSK#Sinan Oğan#Muharrem İnce

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