'Pes' dedirten yöntem! Kopya sim kartla büyük vurgun: 2,5 milyon çaldılar

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Kanal D'nin özel haberine göre; dolandırıcılar Suriyeli iş insanı Nurettin Alhamida'nın adına olan hattı bayiden bayiden iki kez çıkarttı. Durum fark edildi, kart iptal edildi. Ancak dolandırıcılar bu kez rota değiştirdi. Aynı numarayı bu kez başka bir GSM operatörüne taşıdı.

Nurettin Alhamida, yaşadığı olayı "Ben oturuyorum akşam, baktım sinyal yok. Müşteri hizmetlerini aradım. 'Sen yeni sim kart aldın' diyorlar ama ben sim kart almadım. Başka kişi almış, blok yaptım." ifadeleriyle anlattı.

Avukat Tolga Tireli, "Şifremi unuttum" kısmı istenerek bu karta gelen şifreyi müvekkile ait hesaplardan şüpheliler kendi hesaplarına toplamda 140 bin dolar aktarmışlardır. Soruşturma sayın savcılık makamınca yürütülmektedir" dedi.

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Dolandırıcılar o akşam kısa sürede tam 140 bin doları hesaplarına geçirdi. Ancak bu parayı banka hesaplarında tutmadı. Tek seferde 120 bin dolar, sonraki adımlarda da 2 kez 10 bin dolar olmak üzere o parayı kripto paraya çevirdi.

Mağdur Nurettin Alhamida, hem kendisini dolandıranlardan hem de kopya sim kartı veren bayiden şikayetçi oldu.