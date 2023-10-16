Yollar kana bulandı

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SİVAS

KATLİAM GİBİ KAZA: 7 ÖLÜ 40 YARALI

- İstanbul’dan Van’a giden Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs, dün sabah Sivas’ın Gürün ilçesinde bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otobüs yoldan çıktı ve şarampole devrilip yan yatarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 1’i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 40 kişi hastanelerde tedaviye alındı. Devrilen otobüs vinçle şarampolden çıkartılırken, araç altında bulunan 1’i çocuk 3 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Yusuf Kaya (21), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulut (58) olduğu tespit edildi.

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‘OTOBÜS BAYAĞI HIZLIYDI’

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerden ikisinin şoför, birinin muavin ve dördünün yolcu olduğu belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan Vedat Taş, “Otobüs bayağı hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı. Direksiyon hâkimiyetini kaybetti” dedi. Otobüs şoförü Selim Aytürk’ün kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

DENİZLİ

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GENÇLERİ HAYATTAN KOPARDI: 2 ÖLÜ

- DENİZLİ Pamukkale’de Fatih Arıkan (27) yönetimindeki KB-362-P Hollanda plakalı otomobil, dün aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez (17) ve aynı yaşlardaki kimliği henüz tespit edilemeyen erkek arkadaşına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan gençler kanlar içerisinde yerde kalırken, sürücü durmayıp kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki gencin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis kaçan sürücünün peşine düştü. Otomobil, kaza yerinden 2 kilometre mesafedeki bir ara sokakta park halinde bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan, emniyete götürüldü.

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ANKARA

KÖPRÜ AYAĞINA DALDI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

- ANKARA Çankaya’da U.C.G. (22) yönetimindeki 06 JOH 47 plakalı hafif ticari araç, önceki gece 23.30 sıralarında kontrolden çıkıp üst geçidin asansörünün bulunduğu ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü U.C.G. ve beraberindeki M.K.E.’nin (24) yaşamını yitirdiği, E.F.K.’nın (22) ise ağır yaralandığı belirlendi. E.F.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BURSA

DOĞUM GÜNÜ EĞLENCESİ FACİAYLA BİTTİ: 3 ÖLÜ 1 YARALI

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BURSA’da Eda Nur Baykay, önceki gece 19’uncu yaşını arkadaşları Sıla Çelik (17), Sinan Karakuş (22) ve Adem Duran (21) ile eğlence mekânında kutladı. Kutlamanın ardından 4 arkadaş, dün Adem Duran’ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobille İnegöl’e gitmek üzere yola çıktı.

Sinan KarakuşSıla Çelik

Eda Nur Baykay kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından doğum günü pastalı görüntüsünü paylaşmıştı.

Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilde sıkışan Baykay, Çelik ve Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Duran’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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ISPARTA

ÇIKTIKLARI AKŞAM YEMEĞİ SONLARI OLDU: 5 ÖLÜ 1 YARALI

ÊÊ ISPARTA Şarkikaraağaç’ta Bayram Ali Ergin (42) yönetimindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, önceki gece M.D.’nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin Bayram Ali Ergin, oğlu Kadir Ergin (19), yeğeni Züleyha Çetin (8), Azerbaycan uyruklu Samira Rasulova (43) ve kızı Zilan Khalilova (16) olduğu belirlendi. Aynı araçta bulunan Bayram Ali Ergin’in ikiz kardeşi Mustafa Ali Ergin’in sağlık durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kamyonet sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Kaza geçirenlerin, akşam yemeğine çıktıkları, kazanın da eve döndükleri sırada meydana geldiği belirlendi.

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KÜTAHYA

TRAKTÖRE YAKIT BEKLERKEN ÖLÜMLE YÜZLEŞTİLER: 2 ÖLÜ 1 YARALI

ÊÊ KÜTAHYA Gediz’de İ.Ç. yönetimindeki 43 AT 987 plakalı büyükbaş yüklü traktörün önceki gün yakıtı bitti. Sürücü İ.Ç. traktörü yol kenarına bırakıp yakıt almak üzere gitti. Aynı istikamete ilerleyen B.G. (56) yönetimindeki 26 FA 485 plakalı TIR, traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Traktörde bulunan Emine Çağlar (75) yaşamını yitirdi, Halil Aslan ise ağır yaralandı. Aslan ve hafif yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Halil Aslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.