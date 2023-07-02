Yollar can pazarına döndü

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İzmir Menderes’te önceki gün, trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç kontrolden çıkıp yan şeritte ilerleyen Özcan Ö. yönetimindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı. İçerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail A.’nın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüne savruldu.

DENİZDEN DÖNÜYORLARDI

Otomobilde bulunan Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş (64) yaşamını yitirdi. Her iki araçta bulunan toplam 23 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sibel Özer’in eşi Özcan Özer (57), oğulları Ali Alperen Özer (18) ve Mustafa K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı. Y.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Y.K.’nin önündeki bir aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Otomobilde bulunan 11 kişinin denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

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Düzce’de önceki gün, Yusuf Yıldırım yönetimindeki 81 ADA 107 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Pektaş’ın kullandığı 06 COA 368 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Mustafa Yıldırım ve hafif ticari araçtaki Sercan Çınar, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş, Murat Pektaş, Serdar Efe Bilgin, Efe Avağ ve Nazlıcan Barotçu (21) yaralandı, yola fırlayan 3 çocuk annesi Hanım Bilgin (30) ise yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nazlıcan Barotçu da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İçerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araçtakilerin düğünden döndükleri öğrenildi.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Kütahya-Eskişehir karayolunun 15’inci kilometresinde Hakan Karalı’nın kullandığı Pamukkale firmasına ait 26 AEC 333 plakalı YOLCU OTOBÜSÜ, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye düştü. Kazada 41 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 kişi taburcu edilirken, 1’i ağır 27 kişinin tedavisi sürüyor. Sürücünün tedavi altında olduğu belirtildi.

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BOLU 10 YARALI

18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ









Anadolu otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadükte dün sabah saatlerinde, Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, arkadan gelen otomobiller de birbirine çarptı. Kazada 18 araba birbirine girdi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

BABASININ ELİNİ BIRAKTI ÖLÜME KOŞTU









Isparta Eğirdir’de trafik lambası bulunmayan kavşakta önceki gün, yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Yüksel Uzuntepe, ellerinden tuttuğu 3 çocuğu ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada babası ile kardeşinin elini bırakan Kerem’e (6), İbrahim Özpınar’ın kullandığı 03 AAR 242 plakalı otomobil çarptı. Hastaneye götürülen Kerem, kurtarılamadı. Kazayı duyan anne Sebahat Uzuntepe ile yakınları hastaneye gelip gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsü İbrahim Özpınar ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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EVİNİN ÖNÜNDE YÜRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ









Tokat Erbaa’da önceki akşam, Samet Özlü’nün kullandığı 60 ADR 257 plakalı otomobil, evinin önündeki yolda yürüyen Fadime Bulut’a (79) çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bulut, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü Özlü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.