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Yolda bulduğu kartla ATM'den para çekmeye çalıştı, polis suçüstü yakaladı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Banka Kartı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 14:13

Büyükçekmece’de bir şahıs yolda buluğu kartla ATM’den para çekmeye çalışırken, sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın suçüstü yakalanma anı kamerada.

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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 08.07.2023 günü saat 19:00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Marmara caddesi üzerinde devriye görevine çıktı. Devriye sırasında polis ekipleri kapüşonlu ve eli yüzü kapalı bir şahsın bir bankaya ait ATM’ye gittiğini fark etti.

Yolda bulduğu kartla ATMden para çekmeye çalıştı, polis suçüstü yakaladı

Durumdan şüphelen sivil polis ekipleri şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın arkasında beklemeye başlayan polis, kameradan yüzünü saklayarak kartla işlem yaptığını gördü. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

KARTIN ŞİFRESİNİ BULABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Şahıs ifadesinde, Sahilde bulduğunu ve akabinde kartın şifresini bulabileceğini düşündüğünü ve kartın içinde para varsa eğer kullanacağını belirterek itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli Ramazan Birgin'in emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüpheli şahsın yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Banka Kartı

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