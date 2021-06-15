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Gündem
İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar) (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 12:46 |  Son Güncelleme:

Yolda 1 kilometrelik yarık oluştu

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Yolda 1 kilometrelik yarık oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu. Yarığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Derekarabağ köyü yolu ve bölgedeki tarım arazileri üzerinde bu sabah yarıklar oluştuğunu görenler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 1-2 metreyi bulan yarıklar olduğunu belirledi. İş makinesiyle taşınan kumla yoldaki yarıklar kapatıldı.

Yolda 1 kilometrelik yarık oluştu
Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Halk, kendilerini tedirgin eden durumla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapılmasını istedi.

Yolda 1 kilometrelik yarık oluştu
AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi. Benzer durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Dipevler köyüyle Bolvadin'in çeşitli mahallelerinde de görüldüğü belirtildi. Bölgeden bir fay hattının geçtiği, yarık ve çukurların bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.

Yolda 1 kilometrelik yarık oluştu

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