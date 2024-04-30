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Yolcu midibüsü devrildi: Astsubay hayatını kaybetti, 17 yaralı

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Astsubay
Yolcu midibüsü devrildi: Astsubay hayatını kaybetti, 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 11:08

Gaziantep’te yolcu midibüsünün devrildiği kazada astsubay hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde midibüsteki yolculardan Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile 16 yolcu ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen astsubayın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Astsubay

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