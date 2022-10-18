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Yola beton harcı dökülünce TEM kapandı, sürücüler isyan etti

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#İstanbul#Sltanbeyli#TEM
Yola beton harcı dökülünce TEM kapandı, sürücüler isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 15:25

İstanbul Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda beton mikserinden yola dökülen beton harcı nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanırken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde beton mikserinden yola beton harcı döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri Ankara istikametini dubalar koyarak yolu trafiğe kapattı. Ekipler, iş makineleri ile yola dökülen harcı kaldırmak çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından beton harcı kaldırılarak yol yıkandı.

Yola beton harcı dökülünce TEM kapandı, sürücüler isyan etti

Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler kornaya basarak tepki gösterirken, bazı sürücülerinden araçlarından inerek yürüyüş yaptığı görüldü. Ümraniye'den 2 saatte geldiğini söyleyen taksi şoförü Şükrü Çakır, "Bir de erken gitmek için ücret ödüyorum. Normalde 20 dakika geliyordum şimdi 2 saatte zor geldim. Kaza mı var, ne var bilgimizde yok. Aşırı derecede yoğunluk oluştu" dedi.

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Yola beton harcı dökülünce TEM kapandı, sürücüler isyan etti

"YOL AÇILMAZSA UÇAĞI KAÇIRACAĞIZ HERHALDE"

Havaalanına gideceğini söyleyen Ali Aslan, "Yol kapalı. Uçağa yetişecektim böyle giderse kaçıracağız. 45 dakikadır bekliyoruz. Polis yolu trafiğe kapatmış. Nedeni bilmiyoruz" diye konuştu.

Ekiplerin yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yola harç döken beton mikseri şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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#İstanbul#Sltanbeyli#TEM

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