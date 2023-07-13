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Yol kenarında soyundu, sürücüler izlerken kaza yaptı

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 11:14

Sultangazi'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobillerin ve yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın iddiaya göre trafik kazasına da neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Mahmutbey Caddesi yolunda meydana geldi. Yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın soyunmaya başladı. Yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu. İddiaya göre bu sırada bir de kaza meydana geldi; seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı.

Yol kenarında soyundu, sürücüler izlerken kaza yaptı

Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu. Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yol kenarında soyundu, sürücüler izlerken kaza yaptı

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Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Yol kenarında soyundu, sürücüler izlerken kaza yaptı

 

 

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza

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