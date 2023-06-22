Yol hipnozuna dikkat! 2 saatte bir 20 dakika mola

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Uzmanlar ‘yol hipnozu’na karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, sürücülerin 2-2.5 saatte bir 10-15 dakikalık molalar vermelerini öneriyor. ‘Güvenli sürüş, yorgunlukla mücadele, gece sürüşü’ eğitimleri veren Ahmet Taştekne, uzun yolda sürücüleri bekleyen ‘yol hipnozu’tehlikesine karşı şu uyarılarda bulundu.

- BELİRTİLERİ NELER: “‘yol hipnozu’nun en önemli sebebi yorgunluk ve zihnin meşgul olması. Yol hipnozundaki sürücü genelde son 15 dakikayı hatırlamaz. Radyoda hangi parçanın çaldığını, son yol ayrımının nereye doğru olduğunu, trafik ışık veya tabelasını hatırlayamaz. Özellikle duran araçlara büyük bir hızla gelip çarpan araçların karıştığı trafik kazalarının en önemli sebebi yol hipnozudur. Sürücüler, eğer bir noktaya odaklanıp geçtikleri tabelayı, kavşağı, köprüyü hatırlamadıklarını fark ederlerse, yol hipnozuna girmişlerdir.

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NASIL KORUNULUR

- Yol esnasında zaman zaman camlar açılarak araç içindeki havanın temizlenmesi sağlanmalı. Sakız çiğneme veya yolda bir yere sabitlenme yerine güzergâh çevresindeki kimi noktalara kısa kısa bakma gibi aktiviteler dalgınlığın önüne geçebilir. En önemlisi de 2-2.5 saatte bir 10-15 dakikalık molalar verilerek dinlenilmeli. Bu sırada kısa yürüyüşler veya çay-kahve gibi kafeinli içecekler tüketilmesi odaklanmayı artıracak, kan dolaşımını sağlayacaktır. Enerji veren içeceklere güvenip dinlenmeden yola çıkan bir sürücü büyük kazalara sebep olabilir.”