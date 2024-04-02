Yokuş aşağı son sürat inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPB 74 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı.Önce park halindeki hafif ticari araca vuran otomobil, aracı sürükleyerek park halindeki bir minibüse vurarak durabildi. Kaza sırasında sürücü otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayı gören Gülay Ekinci, "Yukarıdan aşağı bir geldi ama bizim araba da buradaydı, vurduktan sonra geriye döndürdü. Yukarıdan hızlı geldi, tek şoför vardı içinde. Vurduğu araçların ikisi de park halindeydi" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen otomobilin park halindeki hafif ticari araca vurduktan sonra aracı bir süre sürüklediği görülüyor. Otomobil sürüklediği araçla, park halindeki minibüse çarparak durabiliyor. Görüntülerde hurdaya dönen otomobilin içindeki sürücünün sıkıştığı yerde hareket etmeye çalıştığı da görülüyor.