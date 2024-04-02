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Yokuş aşağı son sürat inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı

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#İstanbul#Sarıyer#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 11:37

Sarıyer'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yokuş aşağı hızla ilerlediği sırada park halindeki iki araca çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPB 74 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı.Önce park halindeki hafif ticari araca vuran otomobil, aracı sürükleyerek park halindeki bir minibüse vurarak durabildi. Kaza sırasında sürücü otomobil içinde sıkıştı.

Yokuş aşağı son sürat inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yokuş aşağı son sürat inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayı gören Gülay Ekinci, "Yukarıdan aşağı bir geldi ama bizim araba da buradaydı, vurduktan sonra geriye döndürdü. Yukarıdan hızlı geldi, tek şoför vardı içinde. Vurduğu araçların ikisi de park halindeydi" şeklinde konuştu.

Yokuş aşağı son sürat inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen otomobilin park halindeki hafif ticari araca vurduktan sonra aracı bir süre sürüklediği görülüyor. Otomobil sürüklediği araçla, park halindeki minibüse çarparak durabiliyor. Görüntülerde hurdaya dönen otomobilin içindeki sürücünün sıkıştığı yerde hareket etmeye çalıştığı da görülüyor.

Yokuş aşağı son sürat inen otomobil, park halindeki araçlara çarptı

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#İstanbul#Sarıyer#Kaza

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