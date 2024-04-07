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YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili iddialara yalanlama

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#YÖK#Sudan#Filistin
YÖKten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili iddialara yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 10:10

YÖK, Sudanlı ve Filistinli yükseköğretim öğrencilerinin koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır.

Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan “özel öğrencilik” imkânı tanınmıştır.

Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.

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Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.

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#YÖK#Sudan#Filistin

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