Yoklamada çıkanlar üst sıralara

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Akşener’in ağırlıklı olarak ülkücü kökenli adaylara yer verdiği görülürken, sıralamada ise temayül yoklamasına sadık kaldığı öğrenildi.

Akşener, mevcut 36 milletvekilinden 25’i ile yollarını ayırdı. Bu değişikliğin en önemli nedenlerinden birisinin temayül yoklaması olduğu öğrenildi. Genel Başkan Akşener’in bu yoklamalara sadık kaldığı görüldü. Temayül yoklamasında tercih edilen adaylar, genellikle listenin birinci veya ikinci sıralarında kendilerine yer buldu. Akşener, bazı bölgelerde de kendi kontenjanını kullandı. Bazı isimlerden istediği yeterli verimi alamayan Akşener’in yeni bir ekip ile yola çıkmak istediği de öğrenildi.

PARTİNİN İSKELETİ ÜLKÜCÜ KÖKENLİLER

Akşener’in partinin iskeletini ülkücü ağırlıklı isimlerden oluşturduğu görüldü. MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş Taş (Adana), eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Eski MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin (Hatay), eski MHP Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz (Mersin), eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı (İstanbul), eski MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu (İzmir) ve eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat (Manisa) olmak üzere çok sayıda ülkücü isim İYİ Parti listesinde yer aldı.

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Çoğu geçmiş yıllarda MHP’den siyaset de yapan İYİ Parti listesindeki ülkücülerden bazıları da şunlar: “Hakan Şeref Olgun (Afyonkarahisar), Halil Aydoğdu (Bilecik), Ömer Karakaş (Aydın), Hasan Toktaş (Bursa), Ali Er (Mersin), Selçuk Türkoğlu, Yavuz Aydın (Trabzon), Ünzile Yüksel (Giresun), Erhan Usta (Samsun), Mümin İnan (Niğde), Ünal Karaman (Konya), Hüsmen Kırkpınar (İzmir), Yüksel Arslan (Ankara), Adnan Beker, (Ankara), Zekayi Kaya (Erzurum), Yasin Öztürk (Denizli), Ümit Dikbayır (Sakarya), Lütfü Türkkan (Kocaeli), Şanbaz Yıldız (Kocaeli), Yılmaz Şanlan (Sinop), Bülent Altınışık (Kırıkkale), Dursun Ataş (Kayseri), Kadri Karaoğlu (Bayburt), Ali Adnan Kaya (Antalya), Metin Ergun (Muğla), Behçet Saatcı (Muğla), Muhammet Gür (Uşak), Atila Zorlu (Karaman), Turan Yaldır (Aksaray).”

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TECRÜBELİ ESKİ ALTI BAKAN

Genel Başkan Akşener, tecrübelerinden yararlanmak için eski altı bakanı da listesine kattı. Bu isimler eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Anavatan Partisi’nden eski Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı (Bitlis), eski Devlet Bakanı Lütfullah Kayalar (Yozgat), eski AK Parti İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin (Ordu), eski AK Partili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba (Ankara) ve eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu (İstanbul) oldu. Özellikle Şahin ve Kayalar’ın kendi bölgelerinde çok güçlü olduklarının altı çizilerek, İYİ Parti’ye bu şehirlerde güç de katacakları vurgulanıyor. Listedeki Kürt kökenli siyasetçiler Gaydalı, Fakıbaba, Salim ve Vejdin Ensarioğlu (Diyarbakır), Baver Miroğlu (İstanbul) ile de Kürt kökenli seçmene ulaşılması hedefleniyor.

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GUATEMALA FAHRİ KONSOLOSU

İYİ Parti listesi renkli adayları ile de dikkat çekiyor. Adana’dan ikinci sıradan aday gösterilen, Adanalı iş ve siyaset insanı Mehmet Ali Bilici’nin oğlu Bilal Bilici Guatemala İstanbul Fahri Konsolosu.

PORSCHE’DE ÇALIŞTI

Mersin ikinci sıradan aday olan Aydın Enes Seydanlıoğlu ise Almanya’da Esslingen Üniversitesi’nde bilgisayar ve elektronik mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. Japonya’nın Higashimatsuyama kentinde staj yaptı. Almanya´da, Porsche’de farklı pozisyonlarda görev aldı.