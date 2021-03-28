YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

YÖKDİL soruları, adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar için beklentiye giren vatandaşlar, sınavın ardından internet üzerinden sorgulamalarına başladı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan birçok kişi, öncesinde soru ve cevapları gözden geçirecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular-cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o bilgiler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORULAR VE CEVAPLAR BU HAFTA YAYINDA

YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise 20 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.

Bu çerçevede YÖKDİL sonuçlarının 29 Mart-12 Nisan tarih aralığında erişime açılacağı öngörülebilir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

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