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Yok böyle indirim! Müebbetten 10 yıla

#Cinayet#Güven Başören#Enes Peker
Yok böyle indirim Müebbetten 10 yıla

İki grup arasındaki silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker’i başından vurarak öldürdüğü için yargılanan Güven Başören’e verilen müebbet hapis cezası, iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 10 yıla kadar indi. Başören’e bir kişiyi yaraladığı için verilen ceza da büyük indirim yapılarak 3 yıl 9 aya indirildi.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL-İstanbul Beyoğlu’nda 17 Haziran 2020 günü iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Enes Peker (20) öldü, 3 kişi ise yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışmaya karışan Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş’a ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından müebbet hapis, Berkay Bal’a ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘HAKSIZ TAHRİK’ VE ‘İYİ HAL’

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, önceki gün karara bağlandı. Mahkeme heyeti, müşteki sanık Güven Başören’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme cezayı, ‘suçun haksız tahrik sonucu oluştuğu’ gerekçesiyle 12 yıla indirdi. Başören’in cezası ‘iyi hal’ indirimi de uygulanarak 10 yıla düşürüldü. Başören’e, Berat Kadıoğlu’nu yaraladığı gerekçesiyle de ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Berat Kadıoğlu ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar beraat etti.

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#Cinayet#Güven Başören#Enes Peker