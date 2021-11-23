Yok böyle hediye! 'İyi ki doğdun kocacığım'

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İstanbul’da yaşayan Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı’ya 50’nci yaşı için özel bir hediye vermek istedi. Kitap okumayı çok sevdiği için de bir kütüphane yaptırma fikri doğdu. Nurcihan Avcı, kızının okulundaki bir veliye ve Türk Kütüphaneciler Derneği’ne (TKD) ulaşarak, “Bana en zor, en uzak, en imkânsız, hiç kimsenin uğraşmak dahi istemeyeceği bir yer söyleyin, oraya yaptırmak istiyorum” dedi. İran sınırında, şehir merkezine iki buçuk saat mesafede olan Van’ın Çaldıran ilçesi Yukarı Dikme köyündeki okula ulaşıldı. Taşımalı eğitimin yapıldığı iki katlı okulda 500 öğrenci yer alıyor. Sekiz köyden çocuklar, bu okula toplanarak geliyor. Bölgede aileler daha çok hayvancılıkla geçinirken, çocukların çoğu ise çobanlık yapıyor. Avcı’nın uzun temaslar sonrasında hayata geçirdiği Yukarı Dikme Ortaokulu Kütüphanesi, 4 Kasım’da açıldı. Açılışa, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Başkanı Ali Fuat Kartal’ın yanı sıra şehrin önde gelen bürokratları katıldı.

‘GÖRÜNCE ANLAŞILIYOR’

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Nurcihan Avcı, kütüphane ile ilgili olarak Hürriyet’e şunları aktardı:





“Müdürümüz de çok ilgilendi. Kendi elleri ile duvarları boyadılar, dolapları kurdular. Köyümüzde çok çocuk var. Çoğu çobanlık yapıyor. Orada o kadar kıymetli ki bunlar. Çünkü evde sekiz çocuk var, ev soğuk, elektrik yok. Bu çocuklar bir şeyler yapmak istiyor ama nerede yapacaklar. O yüzden de kütüphaneler çok mühim. Çok uzaktayız, İstanbul’da biz gerçekten bilmiyoruz. Sanki arkamızda bir ses var, fısıldıyor ve o tarafa hiç bakmıyoruz, görmüyoruz. Oraya gidip, gördüğünüz zaman algılıyorsunuz. ‘Bu zamana kadar nasıl bunu yapmadım’ diyorsunuz. Bu zamana kadar oraları görmemiş olmaktan çok utandım.

BU KIVILCIM SÖNMESİN

Çocuklar kütüphanede kuyruk oluyor. Benim günüm o kadar güzel başlıyor ki. Karşılığını dolu dolu aldık. TKD’nin çok büyük katkısı oldu. İnce ince oluşturdular. Rafa kitap koymadılar sadece. İçinde oyunlar var, bilgisayar var, projektör koyacağız. Sinema gibi programımız var. Bir sürü şey var yapacağımız. Örnek olarak da gösteriyorlar. Bölgeden müdürler gidiyor kütüphaneyi incelemek için. Referans olacak gibi. Ne mutlu bize. Bazıları okuma bilmiyor. Her gün bir saat kitap okuma çalışması yapılıyor. Çocuklar kitabı okuduklarını anlatmaya başladılar. Yorumluyorlar. Mardin’den, Diyarbakır’dan derneğe müdürlerden talep gelmeye başladı. Biz de kütüphane kurmak istiyoruz diye. Artık ben de derneğin bir gönüllüsü oldum. Bir kıvılcım yanıyor inşallah sönmez. Herkes bir şeyin ucundan tutsa keşke.”

'EN MUTLU GÜNÜM'

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Şu anda kütüphanede 2 bin 500 tane kitap olduğunu söyleyen Nurcihan Avcı, “Beş, altı bine çıkacak bu sayı. Üç sene içerisinde bunu hedefliyoruz. Eşim ‘Seninle evlendiğim ve çocuklarımı kucağıma aldığım gün dışında en mutlu günüm bugün’ dedi. O kadar duygulandı ki. Kızımın okulundan bir veli vesilesiyle Çaldıran’daki Yukarı Dikme Okulu’na ulaştım. Doğru kitapları bulmak için kütüphaneciden destek almaya karar verdik. TKD ile bir araya geldik. Bakanlık tarafından çok büyük bir destek aldık. Sadece kütüphane de yapmadık. Aslında kitap bahane imiş. Asıl olan çocuklara bir umutmuş. Şimdi orası gözden ırak ama gönlümüze çok yakın artık Van. Halen oranın gönüllüsüyüm. Farklı farklı projeler yapacağız. Şimdi bölgede örnek okul olarak gösteriyorlar orayı. Her şeyi de devletten beklememek lazım. Yapabildiğimiz kadar yapmak lazım” dedi.





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'HAYAL KURMAKTAN KORKMAYIN'

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, “Mardin’in Savur ilçesinde doğup 2015 yılında Nobel Kimya ödülü alan Aziz Sancar. Onu kendimize örnek alalım. Hayal kurmaktan korkmayın. Kitaplar sizin hayal kurmanıza yardımcı olacaktır. Hiçbir şey küçük yaşta kurulan bir hayalin gerçekleşmesinden daha güzel olamaz” dedi.



MEB Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, sosyal medya hesabından “‘Kampanyamıza hayırseverlerden destek var. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz” mesajını paylaştı.