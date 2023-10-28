YÖK Başkanı’ndan Filistin desteği: Baskı gören akademisyene kapımız açık

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YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından uluslararası akademi camiasına yaptığı çağrıda şunları söyledi: “Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeleri nedeniyle Batı’da baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapıları açıktır. Kadim tarihimizde her zaman kucak açarak yurtdışından ülkemize kabul ettiğimiz akademik camia mensubu mağdur ve mazlumları bugün de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.”

CESUR KIZIM...

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, stajını YÖK’te tamamlayan şimdi ise Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli Nour Alsaqqa’ya da ‘Cesur kızım yine güleceğiz’ notuyla desteğini açıklayan Özvar; “İyi bir iletişimci olacağına emin olduğumuz Nour ilk mesleki deneyimini ne yazık ki Gazze’de yaşıyor. Nour’a destek olmak için onun bir paylaşımını aktarıyorum”dedi.