YÖK Başkanı Özvar'dan yapay zeka açıklaması: 10 yeni program açmayı planlıyoruz

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katıldı. Özvar, insan hayatına beklenilenden çok daha erken giren ve tesirleri hızlıca bütün dünyaya yayılan yapay zeka servisi olduğunu söyleyerek, "Hiç şüphe yok ki Google ne kadar etkili olduysa bir sonraki oluşum, yapay zeka belki çok daha tesirli olacak. Ancak biz seyirci kalmak istemiyoruz. Bilhassa yüksek öğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanımı, sadece araştırmalar bakımından değil, eğitim bakımından da çok önemli fırsatlar sağlayacak. Ama bununla beraber, bu yapay zekanın kullanımının getirmiş olduğu tehditler de hiç şüphesiz karşımızda. Aslında yapay zekaya öyle hızlı bir giriş yapılmış durumda ki üniversitelerde, ortaokul, liselerde çocuklar yapay zekayı sıkı sıkıya kullanıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında yüksek öğretimde, üniversitelerde bu bakımdan bunun doğru dürüst bir şekilde kullanılmasını sağlayacak hukuki çerçeveler geliştirebilmektir" dedi.

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Prof. Dr. Özvar, üniversite-istihdam ilişkisi açısından da konuya değinerek, "Yapay zekanın meydana getirmeye başladığı, hatta ürettiği pek çok zengin var dünya çapında. Maddi anlamda da ciddi bir motivasyon verdiği anlaşılıyor yapay zekanın. Bu açıdan da değerlendirilecek olursa yapay zeka hakikaten önümüzdeki yıllarda, sadece emekten değil zihinden de tasarruf edecek önemli imkanlar sunuyor. Biz geçen sene başladık bu çalışmalara. Bilhassa yapay zeka başta olmak üzere iletişime de ayrıca ehemmiyet veriyoruz. Bu iki alanın yüksek öğretimde lisans ve ön lisansta bir şekilde iç içe olması hatta bu programlara enjekte edilmesi gerektiğini söylüyor ve üniversitelerle bunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA İSTİHDAM SAĞLANABİLİR'

Bir takım yapay zeka bazlı programların da ihdas edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Prof. Dr. Özvar, "Dolayısıyla geleneksel, konvansiyonel çocukların gittiği üniversite programlarının yanı sıra yapay zeka ile temaslı programlar inşa edilmesi konusunda da sizlerin önerilerinizi beklediğimi bilhassa ifade etmek isterim. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Bu sene eğer mümkün olursa 10 civarında yeni program açmayı, üniversitelere teklif etmeyi planlıyoruz. Bu programlarda bugün ki çalıştayın da konusunu teşkil eden bu oluşumdan istifade etmek istiyoruz. Bizim düşüncemiz şu; lisans ve ön lisans programları bir şekilde yapay zeka veya onun öncesi yazılımlarla bir araya getirilebilirse biz lisans ve ön lisan öğrencilerimizin mezuniyet sonrası bir iş yerinde veya Home Office biçiminde daha fazla istihdam yakalanabileceği inancını taşıyoruz. Bunu da görüyoruz zaten. Daha önce kamuoyuyla paylaşmadığımız; ama yakından takip ettiğimiz programların böyle bir imkan sağladığını görüyoruz. Bunu da çoğaltmayı arzu ediyoruz" dedi.