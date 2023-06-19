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YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara 21 bin 42 kontenjan ayrıldı

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#YÖK#Üniversite#Öğretim
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara 21 bin 42 kontenjan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:03

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde 34 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç üniversiteye gitmemiş kadın adaylar için 21 bin 42 kontenjan ayrıldığını açıkladı.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na, 35 yaşın üzerinde 168 bin 7 kadın adayın başvurduğunu belirtti. Özvar, 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlardan geçmişte hiç üniversite eğitimi almamış olanlar için üniversitelerde 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan ayrıldığını kaydetti.

Özvar, bu uygulama ile Türkiye’de fırsat eşitliğine olumlu bir katkı verdiklerini vurgulayarak, "Bunun yanı sıra yükseköğretime erişmede belirli bir yaşın üstünde olan kadınlara kolaylık sağladık. Sınava katılan adaylara baktığımızda bazı örneklerde de görüldüğü gibi üniversite sınavına girişte hem evladı hem de annesi aynı tatlı heyecanı paylaşarak kader ortaklığı sergilemiş oldular. Üniversiteyi kazanmalarını ve sunduğumuz imkanlardan yararlanarak hayallerine kavuşmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara 21 bin 42 kontenjan ayrıldı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise 34 yaşını tamamlamış kadınlara ayrılan kontenjanın, toplumun genelinde daha kapsayıcı bir yükseköğretim anlayışının güçlenmesine katkı sunmasının hedeflendiği bildirildi. (DHA)

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#YÖK#Üniversite#Öğretim

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