YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu yoldan dönmek yok... TEKNOFEST bu sözlerle başladı'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladı#TEKNOFEST 2021
Zehra Güneş: Mimiklerime takılanlar var, Ebrarın yaptığı delilik...Zehra Güneş: 'Mimiklerime takılanlar var, Ebrar'ın yaptığı delilik...'#Zehra Güneş
Altın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak Kader günü yarınAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarın#Altın Fiyatları
Biden BM Genel Kurulunda... Şuan bir dönüm noktasındayızBiden BM Genel Kurulu'nda... 'Şuan bir dönüm noktasındayız'#Biden
Bahçeliden Kılıçdaroğluna tepki: HDPyi meşru organ görmek PKKyı muhatap almaktırBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP'yi meşru organ görmek PKK'yı muhatap almaktır#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
En yetkili isim müjdeyi verdi....En yetkili isim müjdeyi verdi....#TEKNOFEST 2021
Gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül olduGole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu#Erhan Çelenk
Koronavirüs karantinasını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdiKoronavirüs karantinasını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdi#Koronavirüs
Bugün açıklandı: Aşıda flaş değişiklikBugün açıklandı: Aşıda flaş değişiklik! #Koronavirüs
Cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisCinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
Van Gölünü adım adım kaybediyoruz 15 bin kişi işsiz kalacak...Van Gölü'nü adım adım kaybediyoruz! '15 bin kişi işsiz kalacak...'#Van Gölü
Herkesi ağlatıyorsunuz çıkıp siz oynayın'Herkesi ağlatıyorsunuz çıkıp siz oynayın!'#Hadi Ben Kaçtım
Adana Demirde 3 büyük şok Beşiktaş maçı öncesi...Adana Demir'de 3 büyük şok! Beşiktaş maçı öncesi...#Beşiktaş
İzleri 21 yılda silinmedi Spor tarihinin en acımasız hilesi ve film gibi bir hikaye...İzleri 21 yılda silinmedi! Spor tarihinin en acımasız hilesi ve film gibi bir hikaye...#Skandal
Bir kenti yasa boğan ölüm Dr. Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel olduBir kenti yasa boğan ölüm! Dr. Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı

#YÖK#Koronavirüs#Aşı
YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56sı aşılandı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı. Özvar, öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sının aşılandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Rojda ALTINTAŞ - Kubilay ÖZEV / İstanbul (DHA) - İstanbul Valiliği'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitelerin durumu ve alınan tedbirler ele alındı.

"ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN YÜZDE 88,56'SI AŞILANDI"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aşılanan öğretim görevlilerinin oranını açıklayarak "Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56'sı bugün itibariyle ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir. Bundan dolayı başta yükseköğretim kurumlarımızın idarecilerimizin ve rektörlerimizin aşı olma konusunda kararlılık gösteren bütün öğretim elemanlarını bu vesileyle tebrik etmek isterim. Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler her bir üniversitemizin ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır. YÖK olarak hazırladığımız kampüs ortamına yönelik uygulamalar rehberinde derslikler ve çalışma salonlarında virüse karşı alınacak tedbirler ortaya konulmuştur. Bunların arasında temizlik maske ve mesafe kurallarına uyulması, dersliklerin havalandırılması, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasite planlamanın yapılması, grup çalışmalarından kaçınılması, blok derslerin yapılmaması gibi tedbirler olacaktır. Dersliklerde öğrencilerin mesafeye dikkat ederek oturması önemli kurallardan birisidir. Özellikle koro çalışmaları riski arttırır. Bu tür grup çalışmaları en az sayıda birey ile gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda yakın takip yapılması önemlidir. Bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. HES kodu taramaları da yapılacaktır" dedi.

İstanbul'un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuz bir öğrenci şehri. İstanbul'da 14 devlet 44 vakıf üniversitemiz 3 meslek yüksek okulumuz var. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 198 bin 318 öğrencimiz vardı. Uluslararası öğrenci sayımız 56 bin 102. İstanbul Valiliği olarak akademisyenlerimiz ile çalışıyoruz. İstanbul'un hayati sorunları ile ilgili anketler yapıyoruz. Toplantımızın eğitim yılına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Koronavirüs#Aşı