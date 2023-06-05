YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim ortamı oluşturulmalı

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YÖK Başkanı Özvar, Başkanlık'ta düzenlenen '2023 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni'ne katıldı. Özvar, üniversite rektörleri ve engelli öğrencilerin yer aldığı programda, 'Engelsiz Üniversite Bayrağı' ve 'Program Nişanı' alan 21 üniversite rektörüne ödüllerini verdi. Yükseköğretim Bilgi Sistemi verilerine göre; farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının 56 bin civarında olduğunu belirten Özvar, "Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,8'ini teşkil etmektedir. Engelli öğrencilerimizin yaklaşık 3'te 1'i kadınlardan oluşmaktadır. Kadın engelli öğrenciler, erkek öğrencilere kıyasla daha fazla dezavantajla karşı karşıya kalmakta ve üniversiteye erişimde sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca, engelli öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı, açık öğretim programı uygulayan üniversitelerimizi tercih etmektedir. Bu tercihin temel nedeni, yüz yüze eğitim programlarında ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamalarıdır. Özellikle engelli kadınlar, bu sorunlarla daha sık karşılaşmakta ve üniversiteye erişim noktasında daha fazla dezavantajlı bir konumda bulunmaktadır" diye konuştu.

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'ENGELSİZ EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURULMALI'

Özvar, engelli bireylerin, üniversiteye erişim ve olanakların kısıtlılığı nedeniyle topluma katılımlarının istenilen düzeyde gerçekleşmediğini kaydederek, "Toplumumuzun ilerlemeye ve gelişmeye devam etmesi, engelli öğrencilerin üniversiteye erişimi için daha fazla destek ve fırsat sağlanmalı, engelsiz bir eğitim ortamı oluşturulmalıdır. Erişilebilirlik standartlarına uygun kampüslerin yanı sıra, engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik akademik destek ve kaynaklar da sağlanmalıdır. Bu sebeple, engelli bireylerin eğitim olanaklarından bütünüyle yararlanabilmeleri ve eğitime katılımlarını desteklemek amacıyla yapacağınız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Engelleri aşarak üniversiteye adım atan her bir öğrencinin, toplumun çeşitliliğini ve zenginliğini artırdığını ifade eden Özvar, "Bu çaba yalnızca kampüslerimizle sınırlı kalmamalı; sosyolojiden mimarlığa, şehir ve bölge planlamasından yazılım mühendisliğine kadar bünyelerinizde bulunan bütün alanlarda yapacağınız çalışmalarla ve geliştireceğiniz projelerde, engelli öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak katkılar sunmanızı, bir temenniden ziyade ödev olarak sizlerden beklediğimizi belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

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'56 ÜNİVERSİTE 295 BAYRAK ALDI'

Bu yıl 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' için 97 üniversiteden toplam 1091 başvuru yapıldığını belirten Özvar, "47 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 56 üniversite toplam 295 bayrak almaya hak kazanmıştır. Bu bayraklardan 152'si mekanda erişilebilirliğe verilen 'turuncu bayrak', 92'si eğitimde erişilebilirliğe verilen 'yeşil bayrak' ve 51'i de sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen 'mavi bayrak' olmuştur" dedi. (DHA)