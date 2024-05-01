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Yoğurt diyabet riskini azaltıyor

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#ABD Gıda Ve İlaç Dairesi#FDA#Yoğurt
Yoğurt diyabet riskini azaltıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yoğurt üreticilerinin açıklama ve reklamlarında, “yoğurdun tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini” söylemesinde sakınca olmadığına karar verdi.

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Buna göre şirketler, haftada en az üç porsiyon düzenli yoğurt yemenin, sınırlı bilimsel kanıtlara göre tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini söyleyebilecek.

DANONE’DEN FDA’YA BAŞVURU

Danone Kuzey Amerika’nın Sağlık ve Bilimsel İşler Direktörü Amanda Blechman, yoğurt üreticisi Danone’nin bu iddiayı desteklemek için “kanıtların gerçekten kesinleştiğini fark etmesinin” ardından 2018 yılında FDA’dan bu iddiaya yeşil ışık yakmasını istediğini söyledi. Blechman, Harvard Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü’ndeki araştırmacılar tarafından 2014 yılında yayınlanan ve daha fazla yoğurt alımının daha düşük tip 2 diyabet riskiyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmanın ardından FDA’ya başvurulduğunu belirtti. Danone’nin FDA’ya yaptığı başvuruda, yoğurt tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığı iddiasını destekleyen 32 çalışmaya atıfta bulunulduğunu da ekledi.

 

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#ABD Gıda Ve İlaç Dairesi#FDA#Yoğurt

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