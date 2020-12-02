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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ (DHA)-
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Yoğun kar yağışı! 58 köy yolu kapandı

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Yoğun kar yağışı! 58 köy yolu kapandı
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Tunceli'de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Tunceli'de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 34, Hozat ilçesinde 19 ve Pülümür ilçesinde de 5 olmak üzere 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce, ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çok sayıda ekiple çalışma sürdürülüyor.

Öte yandan Tunceli-Erzincan kara yolundaki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkisi ve Hozat ile Ovacık ilçesi arasındaki Karaoğlan mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekipler, buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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