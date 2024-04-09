YKS’de nasıl sorular gelecek

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8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran’da sabah Alan Yeterlilik (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testleri (YDT) uygulana-cak. 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu sınavın soru yapısının bu yıl nasıl olacağını uzmanlara sorduk. Uzmanlar ise YKS ve TYT’de sorulacak sorular için geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavını işaret ediyor.

“MSÜ’de okumak isteyen adayların yanı sıra birçok kişi de Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na TYT’ye çok benzediği için giriyor. Böylelikle kendi durumlarını görmek ve sınava hazırlanmak için fırsat oluyor” diyen eğitimci Onur Soğuk, TYT’nin bu yılki soru yapısına ilişkin öngörülerini şöyle anlattı:

ZORLUK SEVİYESİ ORTANIN ÜZERİNDE

“Son yıllarda gözlemlediğimiz kadarıyla ÖSYM son derece kaliteli, sözcük dağarcığını ve anlam kapasitesini arttıran sorular soruyor. Bunu MSÜ’de de gördük. Sınav ortanın üzerinde bir zorluk seviyesindeydi. Diğer yandan artık sorularda değişik metin türlerine yer veriliyor. TYT’ye hazırlanan adaylara bilimsel dergilerdeki makaleleri okuyup analiz yapmalarını öneriyorum. MSÜ’de matematik sorularının yetişmediğine dair şikâyetler oldu. Dolayısıyla adaylar sözcük dağarcıklarını geliştirerek daha başarılı olabilirler.”

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‘SÜRPRİZ OLMAYACAK’

- MSÜ matematik sorularının beklendiği gibi olduğuna dikkat çeken matematik öğretmeni ve soru yazarı Hakan Pişkiner, “Beklenmeyen hiçbir soru tarzı yoktu. YKS provası olarak gördüğümüz bu sınavın ardından, adaylar tempolarını hiç bozmadan çalışmaya devam etmeli. YKS’nin de benzer bir sınav olacağını düşündüğümüz için bir sürprizle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Bilfen Liseleri Sınav Grubu Yöneticisi Sabahat Başusta ise şunları söyledi: “Sözel sorulardaki metinlerde farklı sanat, genel kültür, felsefe konuları ve aynı zamanda güncel hayattan örneklerin kullanılması öğrenciyi ezberden uzak bir hazırlanmaya yöneltiyor. Geçen yıldan farklı olarak 12’nci sınıf ikinci dönem müfredatının dâhil olacağını gözden kaçırmamalı. Piyasadan kaynak kullanırken buna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız.”