YKS’de merak edilenler

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- Başvurumu ne zaman yapabilirim?

Sınava başvurular, 8-23 Marttarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet veya mobil uygulama aracılığıyla ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri’nden yapılabilir.

- YKS oturumları nelerdir?

YKS’nin 1’inci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2’nci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3’üncü oturumu Yabancı Dil Testi’dir (YDT). TYT tüm adaylar için zorunlu. SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT veya YDT oturumlarına katılmaları gerekiyor.

- YDT hangi dillerde yapılacak?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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- Hangi belgeler gerekli?

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi. 2) Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kabul edilmiyor.

SINAV GÜNÜ

- Hangi testler var?

TYT’de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testi yeralıyor. AYT’de Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testi bulunuyor. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer alıyor.

- En geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar sınavın 10.15’te başlayacak sabah oturumlarında saat 10.00’dan, 15.45’te başlayacak öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- İstediğim merkezi seçebilir miyim?

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkezveya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilir. Deprem bölgesinden başvuran adaylar ise istedikleri sınav merkezini seçebilecek.

NELER YASAK

- Sınavda yanımda neler getirebilirim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınavagirmelerine izin verilmeyecek. Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilir. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmiyor.

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DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER

Afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikâmet eden veya bu il ve ilçelerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylardan sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacak.