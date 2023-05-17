YKS’de geri sayım

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran’da uygulanacak. YÖK,geçtiğimiz yıl TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 180 olan puan barajını kaldırmıştı. 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu YKS’de bu yıl da baraj puanı olmayacak. Yerleştirme puanları adayların sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanları eklenerek hesaplanacak.

PANDEMİ DÖNEMİNE BENZEYECEK

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de bu yıl YKS’de 12’nci sınıfın sadece ilk dönem konularından soru geleceğini bildirdi. Sınava girecek adaylar için teknik olarak durum rahatlatıcı gibi görünse de Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “2020 yılında pandemi döneminde yapılan sınava benzerlik gösteren bir sınavla karşı karşıyayız. Temel Yeterlilik Testi’nde pek fark olmuyor. Ancak Alan Yeterlilik Testleri bu durumdan çok etkileniyor” dedi. Dikkat edilmesi gerekenleri “Adaylar hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğini bilmeli. Özellikle AYT’de zorlandıkları konuların yerine daha kolay cevaplayabilecekleri konulara eğilmeli. Sınava biray kala her şeye yetişmeye çalışmak hepsini birbirine karıştırmaya neden olabilir. Dolayısıyla hangi konuya öncelik verileceğini bilmek işleri kolaylaştırır. Eğer bilmedikleri bir konu varsa öğrenmeli, deneme sınavı çözmeliler. Artık zamanla yarışıyoruz. Denemeler de süreyle çözülmeli” diye anlatanÜnsal, sınav netlerini arttıracak 7 öneriyi de şöyle sıraladı:

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NET ARTIRMAK İÇİN 7 ADIM

1-Bilmediğiniz konuları inceleyin.

2-Bildiğiniz ama unuttuğunuz konuları tekrarlayın.

3-Bugünden itibaren daha çok test çözün.

4-Soruları doğru okuyun, anlayın, süreyi iyi kullanın ve kodlama disiplini oluşturun.

5-Zaman ayarlaması yapın. Testleri süreyle çözün.

6-Haziran başından itibaren haftada en az 3 deneme sınavı çözün.

7-Kendinize, ‘Eksiklerlerim neler?’ gibi sorular sorup özeleştiri yapın.

KONU TEKRARI NASIL YAPILIR?

- Konu tekrarı yaparken belirli bir sıralama olması gerektiğinin altını çizen Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

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- Konuyu ders kitabınızın sayfalarını çevirerek hatırlamaya çalışın, unuttuğunuzu düşünüyorsanız konuyu okuyun.

- Tekrar ettiğiniz konuyla ilgili girdiğiniz sınavlarda hangi soruları yanlış yaptığınızı bulup bu soruları yeniden çözün.

- Daha sonra bu konuyla ilgili yeni testler çözerek yaptığınız yanlışları bulun.

- Deneme sınavlarında süre kullanma alışkanlığı edinin.

- MEB Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün sayfasındaki testleri, örnek sınav sorularını çözün.

- Geçmiş yılların sınavlarından birinci dönem konuları ile ilişkili soruları bulup çözün.

- Tüm kaynaklarınızı çözdüğünüzde öğretmenlerinizden yeni kaynak önerisi isteyin.

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DEPREM BÖLGESİNDE 420 BİN ADAY

- Salim Ünsal, “Bu yılın en üzücü konusu 420 bin adayın sınava deprem bölgesinden ve yaşadıkları büyük travmanın etkisi altında girecek olması. Bunların 170 bini son sınıf,250 bini mezun öğrencilerden oluşuyor. Bize hâlâ ‘Sınava hazırlanamıyoruz, başarılı olamayacağız’ diye tedirgin mesajlar atıyorlar. Üst makamların bu konuda onlara destek olacak çalışmalar yapması lazım” dedi.

SINAV TAKVİMİ

TYT: 17 Haziran Cumartesi

Saat: 10.15Süre: 165 dakika 120 soru

AYT: 18 Haziran Pazar

Saat: 10.15 Süre: 180 dakika 160 soru

YDT: 18 Haziran Pazar

Saat: 15.45Süre: 120 dakika 80 soru