YKS sorularını hazırlayan uzmanlar 40 gün dünyadan kopacak

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Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu YKS soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, uzmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan ÖSYM personeli, 40 günlük dış dünyadan izole yaşamlarına başladı. Personel, aileleri de dahil olmak üzere YKS sonuna kadar hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak. Personelin tüm temel ihtiyaçları 40 gün boyunca merkezde karşılanacak.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KORUNUYOR

Soru kitapçıklarının basıldığı 20 bin metrekarelik merkez Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunuyor. Güvenlik, özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak. Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemeyecek. Görevlilerinin tamamı X-Ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınacak.

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9 HAZİRAN SAAT 17.45’TE DIŞARI ÇIKABİLECEKLER

ÖSYM personeli, uzmanlar ve öğretim üyeleri, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlardan oluşan 100’ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. YKS’de son oturum olan Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte personel merkezden çıkarak aileleriyle buluşabilecek.