YKS için son gün... Tercih yapmayan binlerce aday var

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından 27 Temmuz’da başlayan tercih dönemi bugün sona eriyor. 3 milyona yakın adaydan puanları hesaplananlar, 1 milyon 111 bin kontenjana yerleşmek için saat 23.59’a kadar tercih yapabilecek.

Yetkililer hangi bölüm ve üniversiteleri yazacağına karar veremeyen ve sisteme halen giriş yapmayan binlerce aday olduğunu belirtiyor. Kimi adaylar istedikleri başarı sıralamasını elde edemedikleri için tercih yapmazken kimi adaylar da kendilerine en uygun bölümün hangisi olduğu konusunda kararsızlık yaşıyor.

VAKIF ÜCRETLERİ

Ayrıca vakıf üniversitelerinin artan ücretleri de bu kurumları tercih etmeyi düşünen adayları ve ailelerini tereddütte bırakıyor. Tercihini son gün yapacak adayların da yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Eğitim uzmanları, “Tercih işlemlerinizi son saatlere bırakmayın çünkü son saatlerde ÖSYM’nin sisteminde yoğunluk oluşma ihtimali var” uyarısı yapıyor.

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KAYITLAR AĞUSTOS SONU

- YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. YKS tercihleri için bu yıl depremzede adaylar ve 34 yaşını doldurmuş kadınlar ile gazi ve şehit ailelerine özel kontenjan ayrıldı. Sonuçlar 25 Ağustos’a kadar açıklanacak. Üniversite kayıt işlemleri ise 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos’ta alınacak.