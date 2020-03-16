YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihi açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum halinde düzenlenecek olan 2020 YKS geç başvuruları 2 gün devam edecek ve geç başvuru ücreti YKS kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Peki, YKS geç başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, YKS geç başvurularıyla ilgili detaylar.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre; 2020 YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak. 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak başvurular, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:59'da sona erecek.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yatırılabilecek olan sınav ücretleri her oturum için 105 TL olacak.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmekdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.