YKS birincisinden ‘tercih çalımı’

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Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunu Mustafa Özcan,AYT Sayısal testinde tüm soruları doğru yanıtlayarak559 puan aldı ve Türkiye birincisi oldu. Sosyal medyada Mustafa Özcan hakkında pek çok haber yayıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hazırlık sürecinde 200 bin soru çözdüğünü söylemesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Tercih sonuçlarının açıklanması beklenirken Özcan hakkında ‘Tercihlerini sisteme kaydetmeyi unuttu’ şeklinde asılsız paylaşımlar da yapıldı. Hacettepe Üniversitesi resmi hesabından AYT birincisi Mustafa’nın, tıp fakültesine kayıt yaptırdığını duyurunca da“Neden devlet üniversitesi seçti ki, tıp okumak bence vizyonsuzluk” şeklinde pek çok yorum yapıldı.

TİŞÖRTLÜ POZ VERDİ

Çocukluğundan beri bilgisayar mühendisliği ve tıp okumak arasında gidip geldiğini ancak sonunda doktor olmaya karar verdiğini söyleyen Mustafa Özcan, tercih sürecinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen’in daveti üzerine Ankara’dan İstanbul’a gelip, üniversiteyi gezdi. Hatta elinde ‘Cerrahpaşa’ yazılı bir tişörtle ‘transfer olmuş’ bir futbolcu gibi poz verdi.

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Ancak Özcan, tercihiniHacettepe’den yana kullandı. Bu da futbol kulüplerinin transfer rekabetine benzetildi ve ‘çalım’ olarak yorumlandı.

BENİ ‘CEP’TE GÖRDÜLER

Mustafa Özcan, Hacettepe’yi neden tercih ettiğini şu sözlerle anlattı: “Karar vermeden önce gelen davetler üzerine 7 üniversite gezdim, bunlardan biri de Cerrahpaşa’ydı. Gezdiğim üniversitelerde herkesin yaklaşımı farklıydı. Bazıları beni ‘cepte’ gördü. Ben hiçbir zaman Cerrahpaşa’ya kesinlikle gideceğimi söylemedim. Seçeneklerden sadece biriydi.”

‘ALİ CABBAR’LI GÖNDERME

- Mustafa Özcan’ın Cerrahpaşa’yı gezip Hacettepe’yi tercih etmesi üzerine sosyal medyada pek çok eğlenceli paylaşım yapıldı:

“Hacettepe’nin Ali Cabbar şarkısı eşliğinde güzel bir videoyla açıklamasını bekliyorum.”

“Ülkede üniversite bile transfer çalımı atıyor.”

“Cerrahpaşa: Biz zaten masada değildik.”