YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte YKS tarihi

YKS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS her yıl üç oturum şeklinde düzenleniyor. Sınava girmek isteyenler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Üç oturum şeklinde düzenlenen sınavda adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. Sınav oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. YKS NE ZAMAN YAPILACAK? YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.



ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.



TYT NEDİR?

TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.



AYT NEDİR?



AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT'NİN AÇILIMI YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testidir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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