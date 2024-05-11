Yine okulda şiddet

Haberin Devamı

Önceki gün 49 yaşındaki D.T., sabah okul gezisine giden 9 yaşındaki kızı R.K.T.’nin akşam eve gelmemesi üzerine okula gitti. Öğrencilerin 16.30’da geziden döndüğünü belirten okul müdürü M.K. ve okul müdür yardımcısı E.B. ile tartışan D.T. güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. Ancak müdür ve yardımcısı buna izin vermedi. Ret yanıtı alınca çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yakalanan D.T. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Taksi şoförü olduğu öğrenilen D.T. “Kasten Yaralama”, “Tehdit - Hakaret” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Öte yandan Topkapı Sarayı için düzenlenen geziye katılan R.K.T.’nin evine saat 17.55 sıralarında döndüğü belirlendi.