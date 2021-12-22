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Yılın en iyi röportaj haberi ödülü DHA'dan Burak Emek'in

#Yılın En İyi Röportaj Haberi#DHA#Burak Emek

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin (THKD) düzenlediği, '25'inci Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır muhabiri Burak Emek, ödül gecesinde 'Röportaj Haber' kategorisinde 'Yılın en iyi röportaj haberi' ödülünü aldı.

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve televizyon haberciliğinin oskarı olarak bilinen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın 25'incisi, İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Ödül gecesine, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in yanı sıra basından çok sayıda isim katıldı. 20 jüri üyesinin izlediği görüntülerin ardından yarışmada dereceye girenler, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Ödül gecesinde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öyle inanıyorum ki haber kameramanlarının, yetkinlikle, gayret ve fedakarlıkla çektikleri başarılı görüntülerin ödüllendirildiği böylesi bir etkinlik, Türkiye medya alanının daha nitelikli hale gelmesine hizmet edecektir. Ödül almaya hak kazanan isimleri canı gönülden tebrik ediyorum. Malumunuz olduğu üzere, sizlerle yolumuz hem habercilik faaliyetleri hem de çeşitli mesleki prosedürel işlemler dolayısıyla birçok alanda kesişiyor. Medya mensuplarının basın kartı ve basın trafik kartlarının düzenlenmesi, yurt dışına çıkışta hizmet damgalı pasaport almalarının sağlanması, mesleki kıdemlerinin tutulması ve çeşitli akreditasyon işlemleri gibi rutin süreçler Başkanlığımız tarafından yürütülüyor. Ayrıca basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki hayatlarının kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması doğrultusunda birçok faaliyet ve proje gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılın en iyi röportaj haberi ödülü DHAdan Burak Emekin

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'MENFUR OLAYI BİR KEZ DAHA EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUM'

Altun, vatandaşların haber alma haklarını kullanabilmeleri için çaba gösteren basın emekçilerine dönem dönem fiziksel veya psikolojik şiddet uygulandığına büyük bir üzüntüyle şahitlik ettiğini belirterek, "Bunun son örneğini, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın sırasında Ahmet Demir isimli basın emekçisi kardeşimizin uğradığı fiziksel saldırıda gördük. Üstelik bu vahim olayın medya sektöründen başka bir isim tarafından gerçekleştirilmiş olması üzüntümüzü daha da artırdı. Olayı öğrendikten sonra Ahmet kardeşimi de arayıp durumu kınadığımı belirttim. Bu menfur olayı bir kez daha en sert şekilde kınıyor, Ahmet kardeşimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnsani ve mesleki ahlakın gereği olarak, sesçisinden kameramanına, editöründen foto muhabirine, spikerinden muhabirine, yönetmeninden kurgucusuna, ulaşım personelinden teknik ekibine, medya sektöründe çalışan herkesi çalışma arkadaşımız olarak görüyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri olmadan, haberin olamayacağını, nitelikli bir medya sektörünün varlık gösteremeyeceğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Yılın en iyi röportaj haberi ödülü DHAdan Burak Emekin

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'DÜNYA AZERBAYCAN'IN ZAFERİNİN HAKLILIĞINI KAMERAMANLARIN GÖRÜNTÜLERİYLE ÖĞRENDİ'

Fahrettin Altun, bir görüntünün dünya kamuoyunu etkileyebilme gücünü, hem Türkiye'nin terörle mücadelesinde, hem de Karabağ'ın özgürlük mücadelesinde çok açık ve net bir şekilde gördüklerini vurgulayarak, konuşmasında şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin ve işgalci Ermenistan'ın çarpıtılmış, tahrif edilmiş görüntülerle yapmaya çalıştığı algılara karşı en güzel cevap, operasyon bölgelerinde görev yapan kameraman ve foto muhabiri arkadaşlarımızın çektiği gerçek görüntüler oldu. Dünya, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin haklılığı karşısında, Ermenistan'ın nasıl savaş suçları işlediğini, sivilleri hedef aldığını ve dünya kültür mirası eserlerini tahrip ettiğini bölgede kahramanca görev yapan haber kameramanlarının, foto muhabirlerinin görüntüleriyle öğrendi."

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Yılın en iyi röportaj haberi ödülü DHAdan Burak Emekin

DHA'YA 'YILIN EN İYİ RÖPORTAJ HABERİ' ÖDÜLÜ

Öte yandan ödül gecesinde DHA Diyarbakır muhabiri Burak Emek, 'Röportaj Haber' kategorisinde 'Yılın en iyi röportaj haberi' ödülünü aldı. Emek'e ödülünü, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan verdi. Emek'in yarışmaya girdiği röportaj haberinde, Diyarbakır'da taş ustası Cuma Balıkçı, kalkan yanardağlardan olan 1957 rakımlı Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlardan tavla kutusu, sehpa, vazo, masa, güvercin yuvası ve abdestlik gibi tasarımlar yaparak yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmişti.

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