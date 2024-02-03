Yılın basın fotoğrafları... Yüzyılın afetinden

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Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda 7 kategoride 21 fotoğraf ve 6 fotoğraf serisi ile Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde 9 fotoğraf ödül aldı. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde 10 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi, toplam 13 ödül aldı. AFP foto muhabiri Adem Altan’ın çektiği, Ebrar Sitesi’nde enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini tutan baba Mesut Hançer’in karesine Yılın Basın Fotoğrafı ödülü verildi. Altan, bu karesiyle Deprem Kategorisi’nde de birincilik ödülünü aldı.

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Kategorisi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Ahmet İzgi’nin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın sevinç fotoğrafı hem birincilik hem de Spor Toto Özel Ödülü’nü kazandı. TBMM 100. Yıl Jüri Özel Ödülü ise Ahmet Turan Kural’ın oldu.

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ÖDÜL ALAN BAZI İSİMLER

Yılın Basın Fotoğrafı:.................... Adem ALTAN/ AFP

Deprem Fotoğrafı Birincisi:............ Adem ALTAN/ AFP

Deprem Seri Birincisi:. Uğur YILDIRIM/ Milliyet Gazetesi

Deprem Şehitleri Özel Ödülü:.......... Emrah GÜREL/ AP

TFMD Özel Ödülü:............... Sertaç KAYAR/ REUTERS

TBMM Özel Ödülü:...................... Ahmet Turan KURAL

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Mustafa BOZDEMİR