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Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti

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#Kırklareli#Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı#TSK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 19:53

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan ‘Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı’, Kırklareli’nde devam ediyor. Tatbikatta indirilmiş taarruz ile hedefin ele geçirilmesi gerçeğini aratmadı.

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Seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacını taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen tatbikat çerçevesinde askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan yedek personellere, er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı. Davet üzerine karargaha gelen yedek personellere yenilikler tanıtılarak, çeşitli eğitimler verildi.

Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Albay Nuri Pamir Kışlası'nda 3-14 Ekim tarihleri arasında icra edilen tatbikatta TSK ile birlikte hareket etmek amacıyla 12 kamu kuruluşu yer alırken, çadırlar bölgesinde 220 yedek personelin ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla çadır, kantin ve yemek ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan oluşturuldu. Birliklerine katılan yedek personel, uzman personel tarafından bir savaş halinde tam donanımlı olmaları amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile silahlar tanıtıldı. Daha sonra poligonda silah atışı yapan yedek personel, atış eğitimleri aldı.

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Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti

Tatbikat gereği yamaç çökertme, mayın tarlasında geçit açma, yaralı personelin tahliyesi, arızalı araç tahliyesi, makas köprünün kurulması ve indirilmiş taarruz ile hedefin ele geçirilmesi yapıldı. Günün sonunda yedek personellere moral vermek amacıyla bando konser verdi. Tatbikat 14 Ekim Cuma günü sona erecek.

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#Kırklareli#Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı#TSK

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