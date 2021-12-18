Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Korona döneminin hayatımıza kattığı yeni trendlerden biri doğada tatil anlayışı…Salgının götürdüklerinin yanında belki de bizlere kazandırdığı en önemli durumlardan biri bu... Unutulan, daha doğrusu ilk planda akıllara gelmeyen izole mekânlar ve adresler, belki de şu an birçoğumuzun ilk sırasında. Özellikle de yılbaşı gibi özel günler için…
Ben de gezgin ve seyahat yazarları Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay, Melih Daşgın, Erdoğan Gümüş ve Mehmet Altay’a yılbaşı tatilini doğada geçirebileceğimiz en güzel adresleri sordum. 11 şehirden birbirinden güzel 13 adresi önerdiler.
Çok uzaklaşmak istemeyenlere: Ağva / İstanbul
Hem İstanbul'da kalalım hem de farklı bir ortamda yılbaşı geçirelim diyenler için Şile'ye bağlı Ağva harika bir seçenek. Ağva İstanbul'un kuzeyinde ama İstanbul'dan ortam olarak bir o kadar da uzak bir yer. Ağva’nın adı Latince ‘iki dere arasında kurulmuş koy’ anlamından geliyor. Ağva da zaten tam böyle bir yer. Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında kalıyor.
“Yılbaşı için de kimisi dekorasyonu kimisi programıyla misafirlerine yeni yıla girerken özel bir ortam sunmak için uğraşıyor. Tüm bunlar olmasa da Göksu Deresi üzerinde tekneyle gezinti ve otellerin keyifli kış bahçelerinde dereye karşı keyif yapmak başlı başına buraya gelmek için bir sebep. Biraz da deniz havası alalım derseniz Karadeniz de yani başınızda bulunuyor.”
“Dört bir yanını çevreleyen çam ağaçlarıyla kaplı tepelere kar düşünce, bir yılbaşı ağacı ormanı görüntüsü ortaya çıkıyor” diyen gezgin Didem Mutçalıoğlu, “Üstelik bu bölgede konaklama alternatifleri de çok ve hemen hemen hepsi yılbaşı için özel programlar hazırlıyor” diye de ekledi.
Yılbaşına doğa içinde girmek isteyenler için en güzel adreslerden biri de İğneada… Özellikle İğneada’da Longoz Ormanları’na kar yağdığı zaman ortaya çıkan masalsı bembeyaz görüntüyü mutlaka görmelisiniz. Mis gibi havada ormanın içinde yürüyüş yaparken sıcak kahve ya da çayınızı yudumlamanın keyfi ise gerçekten paha biçilmez.
İğneada son yıllarda glamping tarzı konaklama seçenekleriyle daha fazla ilgi çekmeye başladı. Glamping, ‘Glamorous Camping’ yani ‘Lüks Kamping’ anlamına geliyor. Hazır çadır tarzı ama daha konforlu bir ortamda çadır deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Çevrede glamping şeklinde çok fazla seçenek olduğunu söyleyen gezgin Didem Mutçalıoğlu şu bilgileri paylaştı:
- Türkiye’de başka glamping yerleri var ama İğneada’daki kadar büyüklükte ve çok fazla imkânlar sunan pek bir yer yok. Oldukça rahat bir konaklama yapacağınıza emin olabilirsiniz. Açık havadaki ortak alanda yakılan kocaman ateşin etrafında yeni yıla girmek de apayrı bir keyif olacak. Yine açık havada mangal yapılacak ortak alanlar da oluyor.
“Adatepe’de genel olarak öyle müthiş bir eğlence beklemeyin. Çünkü hareketlilik Adetepe’nin doğasına aykırı. Burada kitabınızı okursunuz, sohbetinizi yaparsınız. Yoğun bir tempoda geçen haftanın yorgunluğunu unutursunuz. Sakin bir yılbaşı için oldukça ideal. Ayrıca Adatepe, birçok merkeze yakın bir mesafede konumlanmış. Altınoluk, Zeus Altarı, Kaz Dağları, Assos ve Behram son derece yakın mesafede bulunuyor. Arabayla maksimum 30 dakikada gidilecek yerler.”
Bir sakin güzel daha: Yeşilyurt / Çanakkale
Adatepe’ye yakın bir başka yılbaşı seçeneği de Yeşilyurt Köyü. Yeşilyurt Köyü, içinde birbirinden şık ve keyifli konaklama alternatiflerini barındırıyor. Hepsi de buradaki taş mimariyle uyumlu yapılmış ve dekore edilmiş yerler.
Bakmayın köyün Ege Denizi’ne 3 kilometre ve Küçükkuyu'nun hemen yukarısında olmasına, buradaki konaklama opsiyonları kış konseptine çok uygun ve birçoğu şömineli.
Dezgin Didem Mutçalıoğlu, “Yılbaşında hemen hemen hepsinde farklı programlar var. Bahçelerinde ateş yakıp çevresinde etkinlikler yapanlar da oluyor. Kente hâkim taş mimarı içinde yeni yıla hoş geldin demek ise ayrı bir keyif” dedi ve ekledi: “Burada ayrıca ‘Şirinköy Meydanı’ çevresindeki restoran ve kafeler de yeni yıl ruhuna uygun menüler ve ortamlarla karşılayacak sizi.”
İşte böylesine karakteristik özellikleriyle öne çıkan Safranbolu’da konakların bir kısmı butik otel olarak hizmet veriyor. Birçoğu da konakların sahipleri tarafından işletiliyor.
Saklı Cennet: Kovada Gölü / Isparta
Isparta’da kendinizi doğanın tam ortasında bulacağınız yerlerden biri Kovada Gölü. Burası adeta Isparta’nın saklı cenneti. Aslında Eğirdir Gölü’nden kopup ayrı bir göl haline gelmiş. Karstik çöküntülerden meydana gelen Kovada 6 kilometre uzunluğunda.
“Etrafı sık ormanlık alanlarla ve ormanlık dağlarla kaplı” diyen gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Yabani ördek sürüleri tam bir tablo görüntüsü oluşturuyor. Doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız harika fotoğraflar yakalayacaksınız” dedi ve ekledi:
Sıcak bir yeni yıl: Dalyan / Muğla
Bozulmamış doğası ve görenleri kendisine hayran bırakan güzellikleriyle huzurun adresi olan Dalyan’ı bir de yılbaşında görmeye ne dersiniz? Dalyan, belki yılbaşı rotası olarak akıllara gelmeyebilir. Oysa yakın çevresinde bulunan antik kentlerden kaplıcalara, yöresel lezzetlerden dünyaca ünlü İztuzu Plajı’na kadar görülecek ve tadılacak pek çok güzelliğe sahip. Üstelik yılbaşı için tercih edeceğiniz birbirinden güzel konaklama seçenekleri mevcut.
Gezgin Melih Daşgın “Köyceğiz Gölü’nü, Akdeniz’e bağlayan Dalyan Boğazı’nın kıyısında bulunan bungalov evlerde sevdiklerinizle birlikte yeni yılın ilk gününe gülen yüzlerle uyanabilirsiniz” dedi.
Her mevsim güzel: Kaş / Antalya
Akdeniz’in göz bebeği Kaş, daha çok yaz mevsiminde ilgi görse de yemyeşil doğası ve Likya Yolu’nun geçtiği yürüyüş yolları ile Kaş’ta doğanın içerisinde bir yılbaşı tatili yapmak mümkün.
“Özellikle Kaş’a 15 dakikalık mesafedeki Çukurbağ Köyü’nde eşsiz bir dağ evi tecrübesi yaşayabilirsiniz. Hem taş evde hem de bungalovlarda konaklama yapabileceğiniz oteller var” diyen Nurgül Büyükkalay “Horozların öttüğü ve ineklerin otladığı yemyeşil bir doğada yer alan Çukurbağ Köyü, stresten uzaklaşıp bol oksijen depolayabileceğiniz Kaş’ın gizli kalmış köşelerinden biri” dedi ve şu bilgileri paylaştı:
-Bisikletle çevreyi gezebilir, Likya Yolu’nda yürüyüş yaparak Uyuyan Dev üzerinden Kaş’a şöyle bir tepeden bakabilirsiniz. Ayrıca köydeki at çiftliğindeki atlar ile çevreyi gezebilirsiniz. Kaş merkezi de mutlaka gezin.
-Üstelik bu mevsimde yaz kalabalığında yürümenin zor olduğu sokaklar daha tenha oluyor. Kediler ise sokakları boş bulmanın mutluluğunu yaşar, kapı önlerinde miskin miskin yatarlar. Meydandaki Çınaraltı’dan kafanızı sağa çevirip yukarı yürümeye başladığınızda Kaş fotoğraflarında bol bol gördüğünüz Uzun Çarşı çıkar karşınıza. Uzun Çarşının hemen sonunda Kral Mezarını görebilirsiniz.”
Bungalov cenneti: Fırtına Vadisi / Rize
Dört mevsim boyunca popüler tatil adreslerinden biri olan Fırtına Vadisi, yılbaşı tatili için de en cazip seçeneklerden… Rize’ye bağlı Çamlıhemşin’de bulunan Fırtına Vadisi, özellikle bungalov tipi konaklama seçenekleri son yıllarda oldukça popüler olmayı başardı.
“Palovit Şelalesi’nden Şimşir Ormanları’na Zilkale’den tarihi Osmanlı köprülerine kadar birçok tarihi ve doğal güzelliği gezip göreceksiniz” diyen turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay, “Fırtına Vadisi’nde dilerseniz dere kenarında, şırıl şırıl akan suların eşliğinde güzel bir bungalovda ruhunuzu dinlendirebilir ya da daha yükseklerde nefes kesen manzaralara karşı konaklayabilirsiniz” dedi ve şu bilgiyi paylaştı:
“Gecelik oda fiyatları 500 liradan başlayan bungalovlarda genellikle odalara yemek servisi de veriliyor. Özellikle balayı çiftlerinin çok tercih ettiği bir seçenek olan Fırtına Vadisi’ndeki bungalovlar yılbaşında aileler ve arkadaş grupları için de oldukça keyifli bir seçenek olabilir.”
Yaylada yılbaşı: Pokut ve Sal / Rize
Yağan karın bembeyaz bir örtü gibi serildiği yaylalar ve göğe yükselmeye çalışan çam ağaçlarının ihtişamı arasında yeni yıla girmeye ne dersiniz? Rize’de Çamlıhemşin’deki Pokut ve Sal yaylaları size masalsı bir ortam sunacak.
Sal Yaylası Rize Çamlıhemşin’de 2 bin 70 rakımda bulunuyor. Sisler içinde vardığınız yayla, kış görüntüsüyle oldukça büyüleyici. Pokut Yaylası ise ‘Bulutların Yaylası’ olarak biliniyor. Zaten bu özelliğinden dolayı en çok fotoğrafı çekilen yayla.
Tüm pistlerde bir günde 15 bin kişi kayak yapma imkânına sahip. Kayakçılar, snowboardcular ve özellikle yeni öğrenmeye çalışanlar ayrı ayrı pistlerde kayak yaptıklarından pistler, hem güvenli hem de keyifli kayak yapılmasına olanak sunuyor. En güzeli de pistlerin neredeyse tamamı sarıçam ormanlarının arasında kalıyor. Çam ağaçları rüzgârı kestiği için korunaklı bir ortamda kayak yapabiliyorsunuz.
- Yılbaşında karın keyfini doyasıya çıkarmak, gündüz ailenizle birlikte kayak yapıp, ardından akşam yeni yılı yeni umutlar ve coşkuyla karşılayabileceğiniz eğlence dolu programları sizi bekliyor. Buradaki otel fiyatları kişi başı oda kahvaltı 700 ile 1200 lira aralığında değişiyor.
-Yeni yıl rotanızı buralara çevirmişken Sarıkamış ve yakın çevresindeki tarih, kültür ve doğal güzellikleri de görmek üzere plan yapmayı unutmayın. Sarıkamış lokasyon olarak oldukça avantajlı bir konumda. Doğu’nun turizmde parlayan yıldızı Kars’a 50, Erzurum’a 150, Doğubayazıt’a ise 250 kilometre uzaklıkta yer alıyor.