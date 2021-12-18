Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

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Korona döneminin hayatımıza kattığı yeni trendlerden biri doğada tatil anlayışı…Salgının götürdüklerinin yanında belki de bizlere kazandırdığı en önemli durumlardan biri bu... Unutulan, daha doğrusu ilk planda akıllara gelmeyen izole mekânlar ve adresler, belki de şu an birçoğumuzun ilk sırasında. Özellikle de yılbaşı gibi özel günler için…



Ben de gezgin ve seyahat yazarları Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay, Melih Daşgın, Erdoğan Gümüş ve Mehmet Altay’a yılbaşı tatilini doğada geçirebileceğimiz en güzel adresleri sordum. 11 şehirden birbirinden güzel 13 adresi önerdiler.

Çok uzaklaşmak istemeyenlere: Ağva / İstanbul



Hem İstanbul'da kalalım hem de farklı bir ortamda yılbaşı geçirelim diyenler için Şile'ye bağlı Ağva harika bir seçenek. Ağva İstanbul'un kuzeyinde ama İstanbul'dan ortam olarak bir o kadar da uzak bir yer. Ağva’nın adı Latince ‘iki dere arasında kurulmuş koy’ anlamından geliyor. Ağva da zaten tam böyle bir yer. Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında kalıyor.





Fotoğraf: Didem MutçalıoğluGezgin Didem Mutçalıoğlu, “Derelerin yanında sıra sıra birbirinden güzel butik oteller bulunuyor. Otellerin sayısı her gün artıyor, yani konaklamak için seçenek çok. Doğal olarak bu rekabette hepsi bir farklılık yaratmaya çalışıyor” dedi ve ekledi:

“Yılbaşı için de kimisi dekorasyonu kimisi programıyla misafirlerine yeni yıla girerken özel bir ortam sunmak için uğraşıyor. Tüm bunlar olmasa da Göksu Deresi üzerinde tekneyle gezinti ve otellerin keyifli kış bahçelerinde dereye karşı keyif yapmak başlı başına buraya gelmek için bir sebep. Biraz da deniz havası alalım derseniz Karadeniz de yani başınızda bulunuyor.”







Karla kaplı çam ağaçlarının arasında: Abant / Bolu



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Yılbaşını geçirmek için harika bir alternatif Abant… Özellikle Abant Gölü, insanı yılbaşı kutlama havasına sokmaya yetiyor. Çünkü gölün olduğu alana rakımdan dolayı sık sık kar yağıyor. Haliyle bu durum yılbaşı için aranan manzarayı yanı başınızda karşınıza çıkarıyor.

“Dört bir yanını çevreleyen çam ağaçlarıyla kaplı tepelere kar düşünce, bir yılbaşı ağacı ormanı görüntüsü ortaya çıkıyor” diyen gezgin Didem Mutçalıoğlu, “Üstelik bu bölgede konaklama alternatifleri de çok ve hemen hemen hepsi yılbaşı için özel programlar hazırlıyor” diye de ekledi.





Glamping tarzı konaklamalarıyla meşhur: İğneada / Kırklareli

“Bolu'dan Abant'a gelen yol boyunca birbirinden şık ve doğayla uyumlu butik oteller var. Bunlar yılbaşı için tam da ahşap arka planlı süslemeler ve çoğunda olan şöminelerle filmlerdeki yılbaşı görüntüsünü aratmayacak bir ortam sunuyor. Göl çevresinde ise daha büyük oteller mevcut. Buralarda da yılbaşına özel programlar sunuluyor. Tüm bunlara bir de karda göl çevresinde 7 kilometrelik yürüyüş ya da fayton gezisi eklenince insan daha ne ister bir yılbaşı tatilinden…”

Yılbaşına doğa içinde girmek isteyenler için en güzel adreslerden biri de İğneada… Özellikle İğneada’da Longoz Ormanları’na kar yağdığı zaman ortaya çıkan masalsı bembeyaz görüntüyü mutlaka görmelisiniz. Mis gibi havada ormanın içinde yürüyüş yaparken sıcak kahve ya da çayınızı yudumlamanın keyfi ise gerçekten paha biçilmez.



İğneada son yıllarda glamping tarzı konaklama seçenekleriyle daha fazla ilgi çekmeye başladı. Glamping, ‘Glamorous Camping’ yani ‘Lüks Kamping’ anlamına geliyor. Hazır çadır tarzı ama daha konforlu bir ortamda çadır deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.





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Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

Çevrede glamping şeklinde çok fazla seçenek olduğunu söyleyen gezgin Didem Mutçalıoğlu şu bilgileri paylaştı:



- Türkiye’de başka glamping yerleri var ama İğneada’daki kadar büyüklükte ve çok fazla imkânlar sunan pek bir yer yok. Oldukça rahat bir konaklama yapacağınıza emin olabilirsiniz. Açık havadaki ortak alanda yakılan kocaman ateşin etrafında yeni yıla girmek de apayrı bir keyif olacak. Yine açık havada mangal yapılacak ortak alanlar da oluyor.





Sessiz ve sakin bir yılbaşı: Adatepe / Çanakkale



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Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu- Ayrıca İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda irili ufaklı beş göl bulunuyor. Burada yürüyüş yapmak, kano kiralayıp Mert Gölü’nden sazların içinden longozun derinliklerine gitmek ve Mert Gölü girişindeki kuş gözlem kulesinden manzarayı izlemek de harika. Kısaca İğneada, yılbaşı için hem konaklama opsiyonları hem de doğasıyla harika bir yılbaşı alternatifi.Fotoğraf: Didem MutçalıoğluKaz Dağları’nın eski Rum köylerinden biri Adatepe. Tarihi taş evleriyle ünlü bu köy, kar yağdığında bembeyaz örtüsü ile nefis bir görüntüye bürünüyor. Özellikle yılbaşında kafa dinlemek isteyenler için Adatepe güzel bir seçenek.“Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesine bağlı olan Adatepe’ye ulaşım oldukça kolay” diyen turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay, “Birbirinden güzel butik otellerin bulunduğu Adatepe’de gecelik oda fiyatları 300-400 lira arasında değişiyor” dedi ve gezilecek yerlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Adatepe’de genel olarak öyle müthiş bir eğlence beklemeyin. Çünkü hareketlilik Adetepe’nin doğasına aykırı. Burada kitabınızı okursunuz, sohbetinizi yaparsınız. Yoğun bir tempoda geçen haftanın yorgunluğunu unutursunuz. Sakin bir yılbaşı için oldukça ideal. Ayrıca Adatepe, birçok merkeze yakın bir mesafede konumlanmış. Altınoluk, Zeus Altarı, Kaz Dağları, Assos ve Behram son derece yakın mesafede bulunuyor. Arabayla maksimum 30 dakikada gidilecek yerler.”





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Bir sakin güzel daha: Yeşilyurt / Çanakkale



Adatepe’ye yakın bir başka yılbaşı seçeneği de Yeşilyurt Köyü. Yeşilyurt Köyü, içinde birbirinden şık ve keyifli konaklama alternatiflerini barındırıyor. Hepsi de buradaki taş mimariyle uyumlu yapılmış ve dekore edilmiş yerler.



Bakmayın köyün Ege Denizi’ne 3 kilometre ve Küçükkuyu'nun hemen yukarısında olmasına, buradaki konaklama opsiyonları kış konseptine çok uygun ve birçoğu şömineli.





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Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

Dezgin Didem Mutçalıoğlu, “Yılbaşında hemen hemen hepsinde farklı programlar var. Bahçelerinde ateş yakıp çevresinde etkinlikler yapanlar da oluyor. Kente hâkim taş mimarı içinde yeni yıla hoş geldin demek ise ayrı bir keyif” dedi ve ekledi: “Burada ayrıca ‘Şirinköy Meydanı’ çevresindeki restoran ve kafeler de yeni yıl ruhuna uygun menüler ve ortamlarla karşılayacak sizi.”





İster kültür turu ister kayak keyfi: Safranbolu / Karabük

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Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu‘En iyi korunan kentler’ arasında gösteriliyor Safranbolu... Kent dokusunun bozulmamış hali, konakların birbirine yakın çatı örtüleri ve birbirinin güneşini kesmeyen cumbalı Safranbolu Evleri, iç ısıtan bir görüntü sunuyor. Geleneksel Osmanlı Türk mimarisinin en özgün karakterini taşıyor bu evler. Birbirine yakın planda olsa da birbirinin güneşini kesmeyen konumda inşa edilişleri, sosyal dayanışmanın, doğaya ve komşuya saygının bir ifadesi adeta…

İşte böylesine karakteristik özellikleriyle öne çıkan Safranbolu’da konakların bir kısmı butik otel olarak hizmet veriyor. Birçoğu da konakların sahipleri tarafından işletiliyor.





İzole yılbaşı seçeneği: Karacaören Baraj Gölü / Burdur

“Yılbaşına özel misafirleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri mütevazı eğlenceler hazırlayan bu butik otellerde her bütçeye uygun seçenekler mevcut” diyen gezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “İki kişi bir gecelik konaklama fiyatı, oda kahvaltı 350-600 lira arasında değişiyor” dedi ve gezilecek yerlerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:- Yeni yıl için tercihiniz Safranbolu olacaksa eğer bu şirin ilçeyi yakından tanımayı da ihmal etmeyin derim. Çünkü buna değer. Safranbolu’yu yakından tanımanın en doğru yöntemlerinden biri dar ve dik inen sokaklarında doyasıya dolaşmak… Kenti izleyebileceğiniz Hıdırlık Tepesi’ne çıkın, Eski Rum mahallesi Kıranköy’ü dolaşın mutlaka.- Kent Tarihi Müzesi, Cinci Han ve Cinci Hamamı, Saat Kulesi, daha önceleri Rum Ortodoks Kilisesi olan ve günümüzde cami olarak hizmete açılan Kıranköy’deki Ulu Cami gezilebilecek yerlerden sadece birkaçı… Yeni yıla girmenin coşkusunu doya doya çıkarırken, bir de buna kayak keyfini eklemek isterseniz eğer, son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu’ya 30 kilometre uzaklıkta… Günübirlik gidip, kayak merkezinde kiralayacağınız ekipmanlarla karın keyfini çıkarabileceğinizi de bir kenara not edin…Burdur’a bağlı Karacaören Baraj Gölü, çam ağaçlarının arasında tamamen doğayla baş başa kalacağınız harika bir yer. Bucak ilçesinde yer alıyor. Havzasındaki ormanları ve maviyle yeşilin kucaklaştığı eşsiz manzarasıyla Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra izole tatil arayışında olanların oldukça ilgi gösterdiği bir yerdi. Bölge, kızılçam ve anıt ağaçlara sahip.“Göl çevresinde tamamen doğayla baş başa bir konumda tatil yapacağınız göl evleri bulunuyor” diyen gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Göl evleri, konforlu otel odası imkânlarının kamp şartlarında sunulduğu lüks ‘glamping’ tipi odalarıyla beraber, bahçesinde ısıtmalı jakuzisi olan ahşap evleriyle de hizmet veriyor” dedi.

Saklı Cennet: Kovada Gölü / Isparta

Isparta’da kendinizi doğanın tam ortasında bulacağınız yerlerden biri Kovada Gölü. Burası adeta Isparta’nın saklı cenneti. Aslında Eğirdir Gölü’nden kopup ayrı bir göl haline gelmiş. Karstik çöküntülerden meydana gelen Kovada 6 kilometre uzunluğunda.

“Etrafı sık ormanlık alanlarla ve ormanlık dağlarla kaplı” diyen gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Yabani ördek sürüleri tam bir tablo görüntüsü oluşturuyor. Doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız harika fotoğraflar yakalayacaksınız” dedi ve ekledi:





“Ayrıca Kovada’da yürüyüş, piknik, doğa araştırması, kuş gözlemciliği ve tırmanma gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Birbirinden güzel yürüyüş rotaları var. Çevrede konaklama yapacağınız bungalov tarzı yerler de bulunuyor.

Sıcak bir yeni yıl: Dalyan / Muğla



Bozulmamış doğası ve görenleri kendisine hayran bırakan güzellikleriyle huzurun adresi olan Dalyan’ı bir de yılbaşında görmeye ne dersiniz? Dalyan, belki yılbaşı rotası olarak akıllara gelmeyebilir. Oysa yakın çevresinde bulunan antik kentlerden kaplıcalara, yöresel lezzetlerden dünyaca ünlü İztuzu Plajı’na kadar görülecek ve tadılacak pek çok güzelliğe sahip. Üstelik yılbaşı için tercih edeceğiniz birbirinden güzel konaklama seçenekleri mevcut.



Gezgin Melih Daşgın “Köyceğiz Gölü’nü, Akdeniz’e bağlayan Dalyan Boğazı’nın kıyısında bulunan bungalov evlerde sevdiklerinizle birlikte yeni yılın ilk gününe gülen yüzlerle uyanabilirsiniz” dedi.

Her mevsim güzel: Kaş / Antalya



Akdeniz’in göz bebeği Kaş, daha çok yaz mevsiminde ilgi görse de yemyeşil doğası ve Likya Yolu’nun geçtiği yürüyüş yolları ile Kaş’ta doğanın içerisinde bir yılbaşı tatili yapmak mümkün.

“Özellikle Kaş’a 15 dakikalık mesafedeki Çukurbağ Köyü’nde eşsiz bir dağ evi tecrübesi yaşayabilirsiniz. Hem taş evde hem de bungalovlarda konaklama yapabileceğiniz oteller var” diyen Nurgül Büyükkalay “Horozların öttüğü ve ineklerin otladığı yemyeşil bir doğada yer alan Çukurbağ Köyü, stresten uzaklaşıp bol oksijen depolayabileceğiniz Kaş’ın gizli kalmış köşelerinden biri” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

-Bisikletle çevreyi gezebilir, Likya Yolu’nda yürüyüş yaparak Uyuyan Dev üzerinden Kaş’a şöyle bir tepeden bakabilirsiniz. Ayrıca köydeki at çiftliğindeki atlar ile çevreyi gezebilirsiniz. Kaş merkezi de mutlaka gezin.

-Üstelik bu mevsimde yaz kalabalığında yürümenin zor olduğu sokaklar daha tenha oluyor. Kediler ise sokakları boş bulmanın mutluluğunu yaşar, kapı önlerinde miskin miskin yatarlar. Meydandaki Çınaraltı’dan kafanızı sağa çevirip yukarı yürümeye başladığınızda Kaş fotoğraflarında bol bol gördüğünüz Uzun Çarşı çıkar karşınıza. Uzun Çarşının hemen sonunda Kral Mezarını görebilirsiniz.”





Kış rotaları Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler Haberi Görüntüle

Bungalov cenneti: Fırtına Vadisi / Rize



Dört mevsim boyunca popüler tatil adreslerinden biri olan Fırtına Vadisi, yılbaşı tatili için de en cazip seçeneklerden… Rize’ye bağlı Çamlıhemşin’de bulunan Fırtına Vadisi, özellikle bungalov tipi konaklama seçenekleri son yıllarda oldukça popüler olmayı başardı.



“Palovit Şelalesi’nden Şimşir Ormanları’na Zilkale’den tarihi Osmanlı köprülerine kadar birçok tarihi ve doğal güzelliği gezip göreceksiniz” diyen turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay, “Fırtına Vadisi’nde dilerseniz dere kenarında, şırıl şırıl akan suların eşliğinde güzel bir bungalovda ruhunuzu dinlendirebilir ya da daha yükseklerde nefes kesen manzaralara karşı konaklayabilirsiniz” dedi ve şu bilgiyi paylaştı:



“Gecelik oda fiyatları 500 liradan başlayan bungalovlarda genellikle odalara yemek servisi de veriliyor. Özellikle balayı çiftlerinin çok tercih ettiği bir seçenek olan Fırtına Vadisi’ndeki bungalovlar yılbaşında aileler ve arkadaş grupları için de oldukça keyifli bir seçenek olabilir.”





Yaylada yılbaşı: Pokut ve Sal / Rize



Yağan karın bembeyaz bir örtü gibi serildiği yaylalar ve göğe yükselmeye çalışan çam ağaçlarının ihtişamı arasında yeni yıla girmeye ne dersiniz? Rize’de Çamlıhemşin’deki Pokut ve Sal yaylaları size masalsı bir ortam sunacak.



Sal Yaylası Rize Çamlıhemşin’de 2 bin 70 rakımda bulunuyor. Sisler içinde vardığınız yayla, kış görüntüsüyle oldukça büyüleyici. Pokut Yaylası ise ‘Bulutların Yaylası’ olarak biliniyor. Zaten bu özelliğinden dolayı en çok fotoğrafı çekilen yayla.

Adrenalin severlere: Sarıkamış/Kars



“Bu iki adreste tabiatı iliklerine kadar hissetmek garanti” diyen gezgin Melih Daşgın, “Son dönemde sayısı bir hayli artan bungalov ve dağ evlerinin en güzel örneklerini bulacağınız bu yaylalarda, yılbaşına girmek için elinizi çabuk tutmakta fayda var” dedi.Fotoğraf: DHASarıkamış Kayak Merkezi, dünyanın sayılı kayak merkezlerinde de var olan özellikleriyle öne çıkıyor. Örneğin ancak Alpler’de rastlanabilen toz kristal kar özelliği Sarıkamış Kayak Merkezi’ni oldukça özel kılıyor. 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde toplam uzunluğu 25 kilometreye ulaşan dokuz pist bulunuyor. En uzun pisti 5 bin 250 metre. Bağlantılı pistle birlikte 7 kilometre kesintisiz kayak yapabilme özelliği bulunuyor.Ayrıca Kayak Merkezinde Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescillenen 5 kilomtre uzunluğunda ‘Cross Country’ pisti var. Saatte 2 bin 400 kişiyi taşıyabilecek 4 bin 950 metre uzunluğunda elektronik telesiyej hizmet veriyor.

Tüm pistlerde bir günde 15 bin kişi kayak yapma imkânına sahip. Kayakçılar, snowboardcular ve özellikle yeni öğrenmeye çalışanlar ayrı ayrı pistlerde kayak yaptıklarından pistler, hem güvenli hem de keyifli kayak yapılmasına olanak sunuyor. En güzeli de pistlerin neredeyse tamamı sarıçam ormanlarının arasında kalıyor. Çam ağaçları rüzgârı kestiği için korunaklı bir ortamda kayak yapabiliyorsunuz.





Gezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Sarıkamış Kayak Merkezi’nde birbirinden güzel 7 otel bulunuyor. Her birinde, yerel sanatçılar eşliğinde, Kafkas gösterileri ve farklı konseptleriyle yeni yıla hazırlık yaptılar” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

- Yılbaşında karın keyfini doyasıya çıkarmak, gündüz ailenizle birlikte kayak yapıp, ardından akşam yeni yılı yeni umutlar ve coşkuyla karşılayabileceğiniz eğlence dolu programları sizi bekliyor. Buradaki otel fiyatları kişi başı oda kahvaltı 700 ile 1200 lira aralığında değişiyor.



-Yeni yıl rotanızı buralara çevirmişken Sarıkamış ve yakın çevresindeki tarih, kültür ve doğal güzellikleri de görmek üzere plan yapmayı unutmayın. Sarıkamış lokasyon olarak oldukça avantajlı bir konumda. Doğu’nun turizmde parlayan yıldızı Kars’a 50, Erzurum’a 150, Doğubayazıt’a ise 250 kilometre uzaklıkta yer alıyor.





-Çıldır Gölü’nde atlı kızakla donmuş göl üstünde gezintiler, Ani Ören Yeri’nde tarihe yolculuk, İshak Paşa Sarayı’nın görkemiyle büyülenmek istemez misiniz? Tarih, kültür, doğal güzellikleriyle dolu bir coğrafyada doya doya gezmek, yeni yerler keşfetmek, beyaz efsaneyi yaşamak, soğuk iklimin sıcak anılarını fotoğraf karelerinde dondurmak için Sarıkamış tam da size göre…Fotoğraflar: İStock