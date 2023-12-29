Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağışı görülecek mı? İşte Meteoroloji'nin son tahmin raporu

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Meteoroloji hava tahmin raporuyla yılbaşında hava durumunun nasıl olacağı ortaya çıktı. Yılbaşı geceleri ile kar yağışı özdeşleşmiş olsa da 2024'e de yağışsız bir havayla gireceğiz. Hatta yurt genelinde kar yağışı görülmeyeceği gibi yağmur da beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış görülecek.

Yurtta günün hava durumu tahmini ise şu şekilde;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.