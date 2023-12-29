×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağışı görülecek mı? İşte Meteoroloji'nin son tahmin raporu

Güncelleme Tarihi:

#Yılbaşı#Kar#Metoroloji
Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağışı görülecek mı İşte Meteorolojinin son tahmin raporu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 11:31

Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yılbaşı için hava tahmini belli oldu. Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Açıklanan rapora göre yurdun geniş kesiminde yağışsız hava etkili olacak.

Haberin Devamı

Meteoroloji hava tahmin raporuyla yılbaşında hava durumunun nasıl olacağı ortaya çıktı. Yılbaşı geceleri ile kar yağışı özdeşleşmiş olsa da 2024'e de yağışsız bir havayla gireceğiz. Hatta yurt genelinde kar yağışı görülmeyeceği gibi yağmur da beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış görülecek.

Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağışı görülecek mı İşte Meteorolojinin son tahmin raporu

Yurtta günün hava durumu tahmini ise şu şekilde;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşı#Kar#Metoroloji

BAKMADAN GEÇME!