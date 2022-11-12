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Yılbaşında büyük ikramiye 200 milyon TL! Tamamı dağıtım garantili

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#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#Büyük İkramiye
Yılbaşında büyük ikramiye 200 milyon TL Tamamı dağıtım garantili
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’nde büyük ikramiye 200 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

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Milli Piyango’nun her yıl merakla beklenen Yılbaşı Özel Çekilişi’nde geri sayım, biletlerin satışa çıkmasıyla başladı. Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Yılbaşında büyük ikramiye 200 milyon TL Tamamı dağıtım garantili


Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

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TOPLAM İKRAMİYE 1.395.900.000

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

Yılbaşında büyük ikramiye 200 milyon TL Tamamı dağıtım garantili


TELEVİZYONDA CANLI YAYIN

büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.  

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#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#Büyük İkramiye

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