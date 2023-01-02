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Yılbaşı torbacısına operasyon

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#İstanbul#Bağcılar#Yılbaşı
Yılbaşı torbacısına operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

İstanbul Bağcılar’da polis ekipleri, yılbaşı kutlaması yapan bazı kişilere bir evden uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı.

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Alınan bilgi üzerine hızla hareket eden ekipler adrese baskın düzenledi. Dün saat 01.00 sıralarında yapılan baskınla yakalanan ve uyuşturucu satmaktan da kaydı çıkan B.B.A.’nın (32) baskın yapılan yeri uyuşturucu satmak için kiralayarak ofis görünümü verdiği ve ev olarak da kullandığı belirlendi. 

Yılbaşı torbacısına operasyon

İstanbul’da yeni yılın ilk uyuşturucu operasyonu olan baskında B.B.A. gözaltına alınırken, aramalarda, 335 gram bonzai,8 gram metamfetamin, 12 adet ecstacy hap,2 hassas terazi, 1310 TL ele geçti. B.B.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Bağcılar#Yılbaşı

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