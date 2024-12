Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı: Son kurban ünlü işinsanı mı

Haberin Devamı

Kadıköy’deki evinde 15 yıllık kız arkadaşı Sibel Civelek ile yaşayan işinsanı Rıza Kalkavan, önceki gece 02.00 sıralarında fenalaşınca yakınları tarafından Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede durumu kötüleşen Kalkavan, yoğun bakıma alındı.

9 SAAT YOĞUN BAKIMDA

Yaklaşık 9 saat yoğun bakımda kalan Kalkavan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 15 Ekim 2022’de akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Billur Kalkavan’ın kardeşi olan Rıza Kalkavan için dün öğlen Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kalkavan’ın ailesi ve arkadaşları katıldı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Yakın zaman içinde sırasıyla annesini, ablasını, teyzesini ve son olarak çok sevdiği kedisini kaybedince bunalıma girip sık sık alkol tükettiği öğrenilen Kalkavan’ın sahte içkiden zehirlenme sonucu öldüğü iddia edildi. Farklı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kalkavan’ın 16 saat boyunca alkol tüketmesi sonucu alkol komasına girerek öldüğü öne sürüldü. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan işinsanının kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacak.

‘ÖLÜMLERE SEBEP OLUYOR’

Tüm bu iddialar her yıl çok sayıda can alan sahte içki sorununu, özellikle de yılbaşı öncesinde yeniden gündeme getirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içkiye karşı vatandaşları uyararak özetle şunları söyledi: “Bizim daha evvelki yaptığımız çalışmalarda Türkiye’de yılda ortalama 500 kişi sahte içki yüzünden ölüyor. Bu bize intikal eden rakamlara göre, illere göre... Her ilde oda var. Özellikle bu özel günlerde... Mesela hazır yılbaşı sepetleri yapılıyor. İçine işte viski, şarap, likör koyuluyor, Avrupa’dan ithal edilen içkiler diye üzerine etiket yapıştırılıyor. Müşterilere de hoş geliyor.

‘FİYATLAR YÜKSEK DİYE...’

Alkollü içecekler üzerindeki vergi o kadar ağır ki, insanlar bu fiyatlara alırken zorlanıyor. ‘En güzeli diyor ucuza alalım, keyif alalım.’ Bunun için devletin kontrolünü sıkılaştırması lazım. Tütün Üst Kurulu bu belgeleri verirken mutlaka meslek odalarından bilgi alsın. İnsanlar ucuz içkiye karşı çok dikkatli olsun. Yüzde 50 artı 40 indirim olur mu? En ünlü mağazalar bile yüzde 50 artı 40 diyor. Öncelikle de böyle bir müsaade alınacak noktanın olması lazım. Gerçek bayi olduğunun tespit edilmesi lazım. Denetimin sıklaştırılması lazım. Hepsi orijinal şişe haline getiriliyor. Bandroller yapıştırılıyor.”

YAKIN ÇEVRESİNDEN FARKLI İDDİALAR

Kalkavan’ın 15 yıllık kız arkadaşı Sibel Civelek, “Herhangi bir hastalığı yoktu olay ani gelişti, evdeydim biraz hastalanmıştı. Fenalaşınca da hastaneye kaldırdık. Sahte alkol iddiaları doğru değil, şikayetçi olduğumuz konu yok” dedi. 40 yıllık yakın arkadaşı Mehmet Yalçın da sahte içki iddialarını reddederek, “Takıldığı yerler İstanbul’un seçkin mekânlarıydı. İçki içiyordu ama sahte içki diye bir şey yok, acı günümüzde uydurulan bizi üzen bir şey oldu. Ölüm nedeni kalp krizi ama genel rapor çıkınca anlaşılır” diye konuştu. Kalkavan’ın yakın dostu gazeteci Asena Özkan ise sahte içkiden şüphelendiklerini belirterek, “Daha ucuz olduğu için insanlar sahte içkiye yöneliyor ama bu konuda konuşmam doğru olmaz. Doktor, adli tıp uzmanı değilim ama bizim bildiğimiz bu. Art arda annesini, ablasını son olarak kedisini yitirdi, üzgündü. Alkolü genelde Kadıköy civarında alıyordu” dedi.

2 yıl önce ablası ünlü oyuncu Billur Kalvan’ı kanserden kaybeden Rıza Kalkavan ’ın annesi ve teyzesinin de ölümüyle bunalıma girdiği öğrenildi.

SON 1 YILDA 600 BİN TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı son bir yılda kaçak alkol imalatı yapanlara karşı peş peşe ‘Çengel’ adı verilen operasyonlar düzenledi. 600 bin tona yakın sahte alkol, tanınmış markalara ait izlenimi verilmiş on binlerce şişe sahte içki, sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak içki imalatı yapılan onlarca imalathane deşifre edildi. Binden fazla kişi gözaltına alındı.

CEZALAR DEĞİŞİYOR

Ölümle sonuçlanan olaylarda temin eden ve satanlar, “olası kastla öldürmek” suçundan 20-25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkol zehirlenmesi sonucu kalıcı olarak bir duyunun, organın kaybedilmesi durumunda ise istenilen ceza “olası kastla yaralama” suçundan en az 5 yıl oluyor. Geçici körlük gibi tedavi edilebilen sonuçlarda da sanıklar hakkında 4 ay ila bir yıl hapis cezası isteniyor.

BUNLARA DİKKAT

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içkilerin özellikle yılbaşı öncesi yoğun olarak piyasaya sunulduğuna dikkat çekerek şu uyarıları yaptı:

AYIRT ETMESİ ÇOK ZOR

Dışarıdan anlaşılması çok zor. O kadar profesyonel yapılıyor ki yani ben 60 senelik bir esnafım, ben bile anlayamam.

GÜVENİLİR YERDEN ALIN

Alkolü güvenilir, bildiğiniz yerlerden alın.

BANDROLÜ OLSUN

Şişelerde Tütün Üst Kurulu belgesi, yani bandrolü olmalı.

KAPALI ŞİŞE İSTEYİN

Büfede, lokantada, restoranda kapalı şişe almaya dikkat edin.

UCUZSA ŞÜPHELENİN

Sahteyle gerçek arasında astronomik bir fiyat farkı var. Ucuz olmasından şüphelenmek lazım.

ŞİŞEYİ MASADA AÇTIRIN

Mutlaka ve mutlaka yılbaşı gecesi daha çok özen gösterin. Çünkü yılbaşlarında daha çok alkol tüketiliyor. Restoranlarda, lokantalarda masada açılmasına dikkat edin.

HERKES KİMYAGER OLDU

Bu kadar fiyatlar yükselince vatandaş evinde kendisi yapıyor. Etil alkole, metil alkole ulaşması kolay. Metil alkol öldürüyor. Tabii bunun tarifi internette var. Rakı nasıl yapılır? Viski nasıl, likör nasıl yapılır? Evde herkes kimyager oldu. Ama dozlarını ayarlayamadıkları için hayatlarından oluyorlar.

BU BELİRTİLER VARSA HEMEN HASTANEYE...

- GÖRME KAYBI

- 'BAŞ DÖNMESİ

- MİDE BULANTISI

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın da şu uyarıları yaptı:

İLK 6 SAAT KRİTİK

“En yaygın belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı, görme kaybı, nefes darlığı ve bilinç kaybı var. İlerleyen safhalarda ise koma ve ölüm riski.... İlk 6 saat kritik. Yarım çay bardağı içmiş olsanız bile öldürebiliyor...

HEMEN YATMAYIN

İçtikten sonra eve gidip, kafayı vurup yatmayacaksınız. Uyumamalısınız. Çünkü belirtiler ilk 6 saatte kendini gösterir. ‘Kustum geçti’ diye de düşünmeyin... İçtikten sonra en fazla 1 saat içinde yapılan kusturma işlemi faydalı. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra kusturulma işe yaramaz. Hastanın hastaneye gitmesi ve hızlıca müdahale edilmesi hayati önem taşıyor.”