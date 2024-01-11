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Yılbaşı gecesi Melek Nur Özgener'i öldürmüştü! Katil zanlısı operasyonla yakalandı

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#Fatih#Kadın Cinayeti#Melek Nur Özgener
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 13:11

İstanbul Fatih’te yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’in öldürdüğü şüphelisiyle aranan Ercan Ş.(32) yakalandı. Daha önceden 48 suç kaydı bulunan şüpheli ifade vermeyerek “susma" hakkını kullanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Fatih, Ali Kuşçu Mahallesinde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında meydana gelen olayda Melek Nur Özgener başından tabancayla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde hastaneye bırakılmıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen Melek Nur Özgener hayatını kaybetmişti.

"SENİ Mİ VURAYIM YOKSA SENİ Mİ"

Olay sırasında Melek Nur Özgener’in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada o kişinin silahını çıkararak “Seni mi vurayım yoksa seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti. Olayı gerçekleştiren kişinin isminin Ercan Ş. olduğu belirlenmişti. 

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OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin izini önceki gün Alibeyköy’de buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı öğrenilen şüpheli Ercan Ş. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli kendisini yakalayan polislere olayın bir kaza sonucu meydana geldiğini söylerken, resmi ifade vermeyerek “Susma" hakkını kullandı.

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Şüpheliyle birlikte ele geçirilen ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca incelenmek üzere polis laboratuvarına gönderildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden 48 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Ercan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Fatih#Kadın Cinayeti#Melek Nur Özgener

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