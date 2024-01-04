‘Yılbaşı dehşeti’ böyle yaşanmış

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İstanbul Fatih’te yılbaşı gecesi 23.30 sıralarında, Ercan Demir (33) kız arkadaşı Nisa A. (17) ve yanındaki Meleknur Özgener (17) ile eğlenmek için buluştu. 5 yıl önce adı bir cinayete karışıp daha sonra cezaevinden tahliye edilen Ercan Demir, iddiaya göre, araba içinde oturdukları sırada elindeki silahını kız arkadaşı Nisa ve yanındaki Meleknur’a doğrultup “Seni mi vurayım yoksa seni mi?” diyerek silahıyla oynamaya başladı. Demir, “Hanginizi vurayım?” diyerek silahını iki genç kıza doğrulttuğu sırada silahın patlaması sonucu Özgener kafasından vuruldu. Olayın ardından ağır yaralanan Özgener’i yakınlardaki bir hastaneye bırakıp kaçan ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Demir’in yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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‘BEN YANDIM ONLAR YANMASIN’

Kızının yoğun bakımda tutulduğu hastaneden ailelere seslenen acılı baba Bülent Özgener, “Bu şahıs daha önce de bir kişiyi vurmuş. Araba içinde silahla oyun oynarken kızımı vuruyor, hastaneye bırakıp kaçıyor. Bu kişi sabıkalı birisi, ailelere sesleniyorum benim başım yandı onlar yanmasın. Çocuklarının başına böyle bir şey gelmesine izin vermesinler” sözlerini ifade etti.