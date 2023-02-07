Yıktı geçti: Yollar yarıldı binalar çöktü

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Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken bir çoğu da hasar gördü. Kentte deprem dolayısıyla devlet hastanelerinin yanı sıra çok sayıda kamu kurumu da zarar gördü. Deprem, bölgedeki altyapı ile birlikte iletişim ve enerji hatlarına da zarar verdi. Yollardaki göçükler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken telefonla iletişim kurmak da oldukça güçleşti.

Günün ağarmasıyla birlikte depremin boyutunun gözler önüne serildiği şehirde vatandaşlar ve tüm ekipler seferber edilirken bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Çalışmalara askeri personel de destek veriyor.

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Öte yandan Dörtyol ilçesinde kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce park, pazar yeri ve okul bahçelerinde bekleyen vatandaşlara çorba dağıtımı yapılıyor. İlçede 6 binanın yıkıldığı bildirildi.

‘DESTEK BEKLİYORUZ’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Hatay’da büyük sıkıntı var. Evinden çıkabilen arkadaşlarımız iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla ellerinden geleni yapıyorlar. Hızlı kurtarmaya çalışabileceklerimizi kurtarıyoruz. Hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bir an önce tüm Türkiye’den destek bekliyoruz. Büyük bir afet yaşıyoruz. 7.6’lık bir deprem daha oldu. Önceki kadar olmasa da bayağı sürdü. Artçılar hiç durmadı. Devlet Hastanesi, idari binamız yıkıldı. İlk belediye binamızda ağır hasar var. Meclisimiz yok oldu. Konak yok oldu. Gerçekten de çok büyük bir yıkım var” ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlerde de TV’lere bağlanan Savaş “Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir” diye konuştu.

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Hatay’da binalar çökerken araçlar da enkaz altında kaldı.

ŞEHİR ENKAZA DÖNDÜ

Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü. Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu. Bazı vatandaşların enkaz alanlarının ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım etti. Depremin yerle bir ettiği yerlerden biri de Hatay’ın Güzelburç Mahallesi oldu. Güzelburç Mahallesi’nde onlarca bina yıkıldı. Mahallede yaşayanlar can havliyle kendilerini moloz yığınlarından kurtarmaya çalıştı.

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Saatler geçtikçe umutlar azalırken şehirde geceyarısından sonra dahi hala yardım ekiplerinin ulaşmadığı binalar olduğu iddia

edildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Latin Katolik Kilisesi de depremde yıkıldı.

LİMANDA YANGIN CIKTI

Öte yandanİskenderun Limanı’ndaki konteynerlerden biri deprem sırasında devrilerek alev aldı. Dumanların fark edilmesi üzerine çıkan yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görüldü.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci pansiyonu olarak kullanılan 5 katlı Alice Tesisleri de yıkıldı. Pansiyonun boş olduğu bildirildi.

HATAY HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 5 EN YÜKSEK 10: YAĞMUR YARIN BİTECEK

Bugün sabah saatlerinde yağmur var, sonraki günlerde yağış yok. Hafta sonu yağışlı. Bugün en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 10, çarşamba en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 9, perşembe ise en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 10 derece.

PİSTTE YARIKLAR OLUŞTU: HAVALİMANI KAPALI

Deprem nedeniyle pistlerinde hasar ve yarıklar oluşan Hatay Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Deprem nedeniyle İskenderun’da da çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Deprem kentteki limanları da vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, limanın denize yakın bölümünde betonların çatladığı ve kullanılamaz hale geldiği görülürken, konteynerlerin de zarar gördüğü öğrenildi.

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Hatay’ın merkezinde de bir binada mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra çıkartıldı.

HEMŞİRE VE HASTALAR KURTARILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde zarar gören İskenderun Devlet Hastanesi’nde mahsur kalan hemşire ve hasta yakınları kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri en çok hisseden illerden biri de Hatay oldu. Depremde İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi de zarar gördü.

MAHSUR KALDILAR

Hastanede sağlık görevlileri hastalar ve hasta yakınlarımahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve hastaları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, Yoğun Bakım Paliyatif Servisi’nde yatan hastayı enkazdan sağ olarak çıkardı. Ayrıca hastanede görevli hemşire de ekipler tarafından kurtarıldı. (İHA)