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Yıkımı dron görüntüledi

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#TUREB#Deprem
Yıkımı dron görüntüledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Birçok yapının yıkıldığı Adıyaman’da enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi.

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Atatürk Bulvarı Saat Kulesi ile yeni Valilik binası arasında yıkılan yapıların havadan görüntüsü depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremlerden en çok etkilenen illerin başında olan Adıyaman’da incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Yakup Taş’ın da cenaze törenine katılan Karaismailoğlu, kent genelinde ölü sayısını 896, yaralı sayısını da 400 olarak açıkladı.

Adıyaman’da dün gün boyu enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden sürdü. Aralarında çocukların da olduğu 10’dan fazla depremzede, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu enkazdan sağ çıkarıldı. Yakınları kurtarılanlar sevinç gözyaşlarına boğuldu.

ADIYAMAN HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -4 EN YÜKSEK 4: KAR YAĞIŞLI

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Adıyaman’da cuma sabah hafif kar yağışı bekleniyor. Bu gece en düşük sıcaklık -4, yarın en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

Yıkımı dron görüntüledi

2 ÇOCUĞUYLA CAN VERDİ

MUĞLALI olan ve 7 yıldır Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğretmenlik yapan Damla Çin Yörü (33), yaşadıkları binanın yıkılması sonucu eşi ve iki çocuğuyla birlikte enkaz altında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla Öğretmen, çocukları 3 yaşındaki Tarık ve 1 yaşındaki Asya’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Eşi İsmail Yörü’yü arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Acı haberi alan aile yakınlarının deprem bölgesine geldiği ve cenazelerin Adıyaman’da bekletildiği öğrenildi. Eşi gibi kendisi de öğretmen olan İsmail Yörü’nün arama ve kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından cenazelerin defin işlemi gerçekleştirilecek.(DHA)

Yıkımı dron görüntüledi

TUR REHBERLERİ YIKILAN OTELİN ALTINDA KALDI

Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Güneydoğu eğitimine giden 43 kişilik ekip, depreme Adıyaman’da yakalandı. Grand Isias Hotel’in enkazında kalan rehberlerden 10’u hayatını kaybetti, 19’u sağ kurtarılırken, 14’üne ise ulaşılmaya çalışılıyor.

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Yıkımı dron görüntüledi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36’ncı Grup Oteller ve Konaklama Meslek Komitesi üyesi Funda Gökgöl, “Enkazdaki arkadaşlarımızdan bir kısmı çıkarıldı, bir kısmı hâlâ enkaz altında. Maalesef kaybettiklerimiz var. Depremin ilk gününden itibaren Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyesi Volkan Lubiewski otel enkazının önünde bekliyor. Cenazelerden 4’ü Antalya’ya gelecek, nakiller için yardım bekliyoruz” dedi. (DHA)

 

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#Adıyaman#TUREB#Deprem

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