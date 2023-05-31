Yıkılan türbeden çıkarılan kemik parçaları inceleme için Hitit Üniversitesi'ne gönderildi

Haberin Devamı

Çorum Belediyesi ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımını tamamlayıp, moloz yığınlarını temizleme çalışmalarına başladı. Dün sabah saatlerinde başlayan ve olaylı geçen yıkım çalışmaları sırasında yapı içerisinde bulunan türbede de yıkıldı. Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerinin Türbesi içerisinde bulunan bazı kemik parçaları da kefenlenerek toplandı. Belediye ekipleri incelenmesi için kemik parçalarını Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne gönderdi. Burada incelenecek olan kemiklerin kime ait olduğu saptanacak.