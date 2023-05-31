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Yıkılan türbeden çıkarılan kemik parçaları inceleme için Hitit Üniversitesi'ne gönderildi

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#Türbe#Kaçak Yapı#Galibi Vakfı
Yıkılan türbeden çıkarılan kemik parçaları inceleme için Hitit Üniversitesine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:26

Çorum’da kaçak yapılan ve belediye ekipleri tarafından dün yıkılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nden geriye moloz yığınları kaldı. Yıkım sırasında türbeden çıkarılan kemikler, inceleme için Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne gönderildi.

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Çorum Belediyesi ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımını tamamlayıp, moloz yığınlarını temizleme çalışmalarına başladı. Dün sabah saatlerinde başlayan ve olaylı geçen yıkım çalışmaları sırasında yapı içerisinde bulunan türbede de yıkıldı. Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerinin Türbesi içerisinde bulunan bazı kemik parçaları da kefenlenerek toplandı. Belediye ekipleri incelenmesi için kemik parçalarını Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne gönderdi. Burada incelenecek olan kemiklerin kime ait olduğu saptanacak.

Yıkılan türbeden çıkarılan kemik parçaları inceleme için Hitit Üniversitesine gönderildi

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#Türbe#Kaçak Yapı#Galibi Vakfı

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