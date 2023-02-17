Yıkılan binalarla ilgili 5 ilde 46 tutuklama

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

- MALATYA Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan binalarda tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen 46 kişiden 11'i tutuklandı. Osmaniye’de de depremde çöken binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

DENİZ KUMU KULLANMIŞLAR

- ADANA’da yıkılan 13 binayla ilgili harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Önceki gün ve dün gözaltına alınan 24 kişiden 11’i tutuklandı. Enkazlardan alınan örneklerde yapılan ön incelemede binalardan bazılarında deniz kumu kullanıldığı öne sürüldü.

İMARA AYKIRI DEĞİŞİKLİK

- DİYARBAKIR’da yerle bir olan 7 bina hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, binaların yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı, 15’i ‘olası kastla öldürmek’ suçundan tutuklandı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhitlerden Celal İrkören’in ve Halil İpek’in ise enkazda kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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MÜHENDİS DE TUTUKLU

- ŞANLIURFA’da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişinin öldüğü apartmanın inşaat mühendisinin de aralarında olduğu 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 8’e çıktı.

5 MÜTEAHHİT YAKALANDI

- Çifte depremde Kahramanmaraş’ta yıkılan binalarla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturmada, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in depremden 248 saat sonra canlı olarak kurtarıldığı Atabey Apartmanı’nın müteahhidinin Haydar Kurtar, Hasel Sitesi’nin müteahhidinin Hüseyin Aydın, Mehtap Apartmanı’nın müteahhidinin Alaeddin Taze, Penta Park Sitesi müteahhidinin Özcan Çakmak ve Hamidiye Sitesi müteahhidinin Ahmet Kara İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı. 5 MÜTEAHHİT,İstanbul Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.