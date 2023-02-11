Yıkılan binalara soruşturma... Adalet enkaza indi

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İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığını duyurdu. Açıklamada, “Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır” denildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır” diye bilgi verildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da “deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” diye açıklama yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, da kentte yıkılan 12 binayla ilgili soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı görevlendirdi. Ayrıca bu savcıların yanında 3’er profesör ve laboratuvar uzmanına görev verildi. Savcılar, yıkılan 12 binanın enkazında, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

BARO'DAN UYARI

ANKARA Barosu delil tespiti yapılmadan enkazların kaldırılmaması uyarısı yaptı. Baro’nun açıklamasında, “Ankara Barosu olarak, etkin bir soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi. (ANKARA)