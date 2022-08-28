Yeter artık

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TRAKTÖRÜYLE 2 EŞEĞİ BÖYLE SÜRÜKLEDİ



Elazığ-Bingöl karayolu Karasaz köyü mevkisinde 3 gün önce çekilen görüntülerde sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği çekerek götürdü. O anları, yoldan geçen sürücüler cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, zorlanan eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görüldü. Sürücü hakkında jandarmaya ihbarda bulunulduğu belirtilirken, eşeklerin nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.

KEDİ SADECE ORADA UYUYORDU







İstanbul Bağcılar’da ise 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Aldığı darbelerle uyanan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.