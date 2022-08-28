Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yeter artık

Güncelleme Tarihi:

#Eşek#Kedi#Eziyet
Yeter artık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

İnsanların hayvanlara yaptığı zulüm bitmek bilmiyor. işte son 2 örnek...

Haberin Devamı

TRAKTÖRÜYLE 2 EŞEĞİ BÖYLE SÜRÜKLEDİ

Elazığ-Bingöl karayolu Karasaz köyü mevkisinde 3 gün önce çekilen görüntülerde sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına yularlarını bağladığı 2 eşeği çekerek götürdü. O anları, yoldan geçen sürücüler cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, zorlanan eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görüldü. Sürücü hakkında jandarmaya ihbarda bulunulduğu belirtilirken, eşeklerin nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.

KEDİ SADECE ORADA UYUYORDU

Yeter artık


İstanbul Bağcılar’da ise 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Aldığı darbelerle uyanan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşek#Kedi#Eziyet

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı