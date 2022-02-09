Yeşilçam’ın gözyaşları Meclis’te

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
50 kent alarmda Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor50 kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor#Meteoroloji
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Elektrik faturalarına çözüm aranıyorElektrik faturalarına çözüm aranıyor#Elektrik Faturası
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti Yardım sırası şimdi bizdeGüvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti! Yardım sırası şimdi bizde#Ramazan Taşdemir
Milyon dolarlık MeryemMilyon dolarlık Meryem! #Meryem Uzerli
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
HABERLERGündem Haberleri

Yeşilçam’ın gözyaşları Meclis’te

#Yeşilçam#TBMM#MHP
Yeşilçam’ın gözyaşları Meclis’te

MHP’li milletvekilleri devletin Yeşilçam emekçilerine yardım elini uzatması için önerge verdi. “Çocukluğumuz Hababam Sınıfı filmleriyle geçti. Tosun Paşa’yı belki 50 defa izlemişimdir” diyen MHP Konya Milletvekili Esin Kara, “Bu sanatçıların çoğu emekli. Yaşları 70’in üzerinde, büyük ustalar, büyük oyuncular var içlerinde” dedi.

Haberin Devamı

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yeşilçam sinema sektörüne emek vermiş birçok aktörün çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Yeşilçam’ın emektar oyuncularının sorunlarının çözüme kavuşturulması, devlet tarafından desteklenmeleri için yardım edilmesi gerekmektedir. Sorunlarının çözümüne yönelik gerekli şartların incelenmesi için Meclis araştırması açılmalı” önerisinde bulundu. Kara, 20 MHP’li milletvekilinin de imzasıyla birlikte TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

ESAS GELİR BAŞROLLERE

“1950-1970 yıllarında Yeşilçam adı ile altın dönemini yaşamış ve 1970’de yaklaşık 2 bin 424 sinema faaliyet gösterirken, 247 milyon bilet kesilmiştir. Esas geliri başrol oyuncuları alırken, yan roller ve figüranlar sayıca oldukça fazla filmde rol almalarına karşın hem emeklerinin karşılığını alamamış hem de özlük hakları konusunda hiçbir hak iddia edememişlerdir.

Haberin Devamı

DEVLET DESTEKLEMELİ

O gün yaşanan bu gelir dağılımı sorunu bugün Yeşilçam sinema sektörüne emek vermiş birçok aktörün mağdur duruma düşmesi ve çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışmalarına neden olmuştur. Sayıları zaten çok az kalan Yeşilçam’ın emektar oyuncularının sorunlarının çözüme kavuşturulması, devlet tarafından desteklenmeleri, hayatlarını insana yakışır şekilde sürdürebilmeleri ve onlara olan saygımızın bir ifadesi olarak yardım edilmesi gerekmektedir. Yeşilçam oyuncularının sorunların çözümüne yönelik gerekli şartların incelenmesi için Meclis araştırması açılması uygun olacaktır.”

HABABAM SINIFI’NIN GÜLEN ÇOCUĞU ANLATTI

MHP’li Esin Kara, teklifi ile ilgili olarak Hürriyet’e şunları söyledi:

“Konya’da Hababam Sınıfı’nın o meşhur gülen çocuğu Tuncay Akça Bey ile sohbet etme imkânımız oldu. Bazı sıkıntılardan bahsedince çok üzüldüm. Ne yapabilirim diye düşündüm ve bir araştırma önergesi verdim. 50 ile 100 arasında yaşayan Yesilçam sanatçısı var. 1995 öncesine de telif hakkı söz konusu olursa, onlar için de güzel bir gelir kaynağı olur.

Haberin Devamı

Bizim düşüncemiz telif haklarından yararlanmaları ve gelir elde etmeleri yönünde.”

Yeşilçam’ın gözyaşları Meclis’te
Tuncay Akça

Yeşilçam’ın gözyaşları Meclis’te
Yeşilçam oyuncuları MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Konya Milletvekili Esin Kara’ya (ortada) teşekkür etmek için Meclis’teydi. Ziyaretçiler arasında İstanbul Sinema ve Sanat Derneği Başkanı Meral Yılmaz, Balamir Yavuz Karakaş, Meral Konrat, Tuncay Akça, Necdet Kökeş, İhsan Gedik ve Cevat Arslan yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeşilçam#TBMM#MHP

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi