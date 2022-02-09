Yeşilçam’ın gözyaşları Meclis’te

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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yeşilçam sinema sektörüne emek vermiş birçok aktörün çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Yeşilçam’ın emektar oyuncularının sorunlarının çözüme kavuşturulması, devlet tarafından desteklenmeleri için yardım edilmesi gerekmektedir. Sorunlarının çözümüne yönelik gerekli şartların incelenmesi için Meclis araştırması açılmalı” önerisinde bulundu. Kara, 20 MHP’li milletvekilinin de imzasıyla birlikte TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

ESAS GELİR BAŞROLLERE

“1950-1970 yıllarında Yeşilçam adı ile altın dönemini yaşamış ve 1970’de yaklaşık 2 bin 424 sinema faaliyet gösterirken, 247 milyon bilet kesilmiştir. Esas geliri başrol oyuncuları alırken, yan roller ve figüranlar sayıca oldukça fazla filmde rol almalarına karşın hem emeklerinin karşılığını alamamış hem de özlük hakları konusunda hiçbir hak iddia edememişlerdir.

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DEVLET DESTEKLEMELİ

O gün yaşanan bu gelir dağılımı sorunu bugün Yeşilçam sinema sektörüne emek vermiş birçok aktörün mağdur duruma düşmesi ve çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışmalarına neden olmuştur. Sayıları zaten çok az kalan Yeşilçam’ın emektar oyuncularının sorunlarının çözüme kavuşturulması, devlet tarafından desteklenmeleri, hayatlarını insana yakışır şekilde sürdürebilmeleri ve onlara olan saygımızın bir ifadesi olarak yardım edilmesi gerekmektedir. Yeşilçam oyuncularının sorunların çözümüne yönelik gerekli şartların incelenmesi için Meclis araştırması açılması uygun olacaktır.”

HABABAM SINIFI’NIN GÜLEN ÇOCUĞU ANLATTI

MHP’li Esin Kara, teklifi ile ilgili olarak Hürriyet’e şunları söyledi:

“Konya’da Hababam Sınıfı’nın o meşhur gülen çocuğu Tuncay Akça Bey ile sohbet etme imkânımız oldu. Bazı sıkıntılardan bahsedince çok üzüldüm. Ne yapabilirim diye düşündüm ve bir araştırma önergesi verdim. 50 ile 100 arasında yaşayan Yesilçam sanatçısı var. 1995 öncesine de telif hakkı söz konusu olursa, onlar için de güzel bir gelir kaynağı olur.

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Bizim düşüncemiz telif haklarından yararlanmaları ve gelir elde etmeleri yönünde.”

Tuncay Akça

Yeşilçam oyuncuları MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Konya Milletvekili Esin Kara’ya (ortada) teşekkür etmek için Meclis’teydi. Ziyaretçiler arasında İstanbul Sinema ve Sanat Derneği Başkanı Meral Yılmaz, Balamir Yavuz Karakaş, Meral Konrat, Tuncay Akça, Necdet Kökeş, İhsan Gedik ve Cevat Arslan yer aldı.